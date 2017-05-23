私下盧蔡康永「加戲」 小S拍完回家不敢跟老公講
由蔡康永執導、小S主演的電影《吃吃的愛》，昨(5/22)在北京舉辦首映會，除了「康熙」連袂現身外，劇中兩大帥哥金世佳、李子峰也一同現身，而小S不愧是「麻辣女神」， 即刻自爆拍片秘辛，表示最印象深刻的橋段，就是跟李子峰的舌吻戲，長達10分鐘，過程之香豔，讓她收工回家不敢跟老公提起。
據《鳳凰網娛樂》報導，小S在電影中跟兩大帥哥都有感情戲，但卻沒安排任何「親密接觸」的橋段，小S忍不住跟蔡康永抱怨，為何跟金世佳連個親吻、床戲都沒有，蔡康永則認為她跟金世佳的關係不適合親熱戲，只好改從李子峰下手，趁著兩人的戲份都拍完，抓空檔臨時加了場在桌子上的激烈吻戲。
當吻戲開始時，小S還被攝影師笑不夠投入，於是她豁出去拚了，沒想到激吻10分鐘卻沒人喊卡，她不禁心想：「我還能去哪？他的上牙齦和下牙齦我都去過了，口腔的深處我也去過了，到底還能去哪？」，蔡康永補刀秒回：「還有十二指腸」，逗樂眾人。
小S之後發現，攝影機根本沒在運作，只剩她經紀人猛拍，給她作為「紀念」事後播放回味，她也坦言，回家後老公問她拍了什麼，她根本不敢講，只打哈哈說耍寶之類，絕口不提親熱戲，而這場使盡全力的舌吻戲，最終也沒剪進去電影中，蔡康永笑稱，自己給小S很多福利了，唯一的怨念，可能是沒機會跟小鮮肉們來場床戲而已吧。
(中時電子報)
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