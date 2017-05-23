日網友最愛美食聖地 台灣憑4大原因奪冠
台灣美食多，日本旅遊訂房網今(23)日公布日本網友票選10大美食聖地，台灣料理榮登日本網友人氣冠軍寶座，美味魅力勝過義大利、韓國料理，憑藉4大原因擊敗眾多經典美食大國。
根據樂天旅遊訂房網公布日本人心中10大美食聖地排行榜，台灣獲得日本網友美味票選人氣第1名，排名依序為義大利、韓國、西班牙、泰國、香港、法國、夏威夷、越南以及新加坡。
其中，台灣以皮薄多汁的小籠包、香氣四溢的牛肉麵、高C/P值的滷肉飯及熱情友善的接待等優勢，獲得日本網友最為推崇美食聖地，台灣料理不僅可口，調味也符合日本人的口味。
而第2名的義大利以義式比薩、提拉米蘇和培根蛋麵等料理，讓義大利獲得日本網友高人氣美食聖地；緊追在後的韓國，以鮮甜暖呼的蔘雞湯讓日人數度回訪也不厭倦。
(中時電子報)
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