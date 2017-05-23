跨國運毒案 台東檢警逮主嫌
台東地檢署偵辦毒品走私案，在去年7月間於高雄小港機場查獲走私2700公克、市價超過2000萬的海洛因，檢警循線向上偵辦，近日時機成熟，將走私集團的幕後金主及主嫌周姓、楊姓嫌犯帶回偵訊，今(23)天訊後移送台東地檢署複訊。
走私案由台東地檢署指揮，台東警分局、海巡署台東機動查緝隊及高雄市警局前鎮分局等單位共同偵辦，檢警在去年7月於海關攔獲走私海洛因的4名嫌犯，嫌犯將毒品夾藏在鞋子根部，企圖走私闖關，在仍被檢警識破並逮捕。
檢警擴大追查，發現嫌犯是透過俗稱「鳥頭」的仲介指使，隨後循線逮捕顏姓及吳姓鳥頭，6名嫌犯在偵辦後都陸續被羈押。
檢警持續追查，發現在高雄經營廢油回收廠的周姓、楊姓嫌犯，是毒品走私案的主謀及金主，2人打個廢油廠幌子招募員工，利誘涉世未深的社會新鮮人以高報酬金，招待出國旅遊後再夾帶毒品闖關。
近日時機成熟，檢警發現周嫌正在電子遊戲場玩機台，機不可失立即上前表明身分並上銬逮捕，隨後也將楊嫌帶到案，並依「運輸一級毒品」罪嫌移送地檢署偵辦。
周嫌與楊嫌沉醉紙醉金迷的生活，經營廢油回收廠卻住豪宅、開進口休旅車，生活十分闊綽，奢華的生活背後卻充斥不法情事，檢警將近一步釐清2人走私毒品的不法獲利所得。
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(中時)
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