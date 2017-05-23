史上第一次本土登革熱 改為「境外移入」

有關疾管署在今年5月16日公布國內今年首例本土登革熱確定病例，今天疾管署將個案更改為「境外移入」病例，這是疾管署第1次變更個案判例，今年到目前為止，台灣仍無本土登革熱病例。

疾病管制署副署長莊人祥表示，有關5月16日公布之國內今年首例本土登革熱確定病例，其4月15日至20日曾至馬來西亞旅遊，5月5日發病，5月9日經NS1登革熱快速檢驗試劑檢驗雖為陰性，但為求慎重5月10日由醫療院所通報後再次採檢送疾管署實驗室進行二次檢驗，並於5月16日確診登革熱。

因個案從返國至發病相差15天與登革熱最長14天潛伏期僅差1天，雖不排除為境外移入病例，但仍從嚴研判為本土病例。由於個案4月20日從馬來西亞旅遊回國，疾管署將個案之檢體進行病毒基因序列比對，結果為馬來西亞病毒株，病毒型別為第二型。

近期馬來西亞登革熱疫情自4月初起，每周病例數較去年同期為高。此外，該個案同住者皆無疑似症狀，綜合上述因素，研判為境外移入。

(中時)