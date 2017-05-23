拍完照一定要修圖？專家提醒若出現「這3點」已影響到身心。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

現在是影像當道的世代，許多人喜歡透過社群發照片去展示自己的生活，獲取認同或讚美；而隨著各種修圖軟體的普及，大家為追求更完美地呈現自我，往往不惜進行「改造」。不過，有專家就提醒，過於執著於修圖並非一件好事，若已出現這3種情況，就代表著已對身心健康出現危害。

心理諮詢師尹紹雅近來在《生命時報》撰文，表示修圖是時下年輕人的必備技能，基本上這件事本身並無壞處，因為使自己在照片中看起來更美，不只可讓心情變好，也能獲得別人喜愛；但他說，有些人卻過度沉溺於修圖，久而久之迷失自我，帶給別人不真實的感覺與審美疲勞，最後對工作與生活造成影響。

尹紹雅進一步提到，若出現3種情況就要小心已危害到身心健康。首先，是耗費太多時間在修圖，光臉部可能就要精修數小時，卻仍覺得不夠完美，有這種現象發生就要注意。

其次，如果修圖後與本人真實面貌差異太大，代表已經歪曲了自我形象，這是很不健康的自我認知；另外，過度修飾還需擔心真面目是否會被揭曉，形成現實生活中的社交壓力，恐導致自卑感與挫敗感產生。

最後，透過對修圖的執著程度判斷，如果被他人發現自己未修圖的照片，會產生焦慮、憤怒等強烈情緒，就要警惕自己是否已有強迫行為發生。

(中時電子報)