吳敦義訪洪秀柱 感謝撐過黨艱困時段
當選國民黨主席後，前副總統吳敦義23日下午到中央黨部造訪現任黨主席洪秀柱，原訂在三樓閉門會議，會前臨時改成在二樓會議室公開對話、受訪，氣氛融洽。
洪秀柱說，她目前「如釋重負」，還向吳開玩笑說終於理解什麼叫「天塌下來由高個子頂著」，吳敦義也感謝洪秀柱，在黨最艱困的時候，撐過這個非常艱困的時段。
由於8月20日新任黨主席才上任，空窗期長達3個月，是否提前交接？洪秀柱表示在兼顧制度面下「彈性處理」，並指定黨秘書長莫天虎擔任交接窗口。
吳敦義表示，自己和洪主席雖然是多年朋友、同事，但也是今天才比較進一步了解，「在秀柱接任主席的這段時間，正是黨遭到執政黨清算，黨產或其它方面，很艱苦的環境中，還把這個黨支撐。剛才她談了一些事，借錢的心酸，我都進一步了解，我要高度肯定秀柱主席，在黨最艱難的時刻，帶領這個黨撐過非常艱困的時段。」
他強調，今後黨在財務等局面依然艱苦，執政黨不可能輕易放手，但黨要精誠團結。他並表示，洪在離開黨主席位子後，依然還是黨內非常重要的先進，負過黨最重要的責任，「我們會多徵詢請教秀柱主席。」
洪秀柱則重申，「君子可棄絕不折節」，「黨可以不要我，我不會放棄黨」，自己會一直堅持理念，在黨裡面希望善盡自己的的職責，也希望吳前副總統能帶領黨，成為被人民信賴、有所期待，在台灣無可取代的政黨。
(旺報)
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