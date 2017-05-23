端午節連續假期　日月潭交管

日月潭連續假期或舉辦大型活動時，常見交通壅塞，警方呼籲駕駛人遵從現場員警指揮疏導，交易若順暢，對大家都好。（沈揮勝攝）

大假日壅塞常讓遊客動彈不得。（沈揮勝攝）

向山附近的隧道內都有人敢違停，造成其他駕駛人險象環生；如此國民素養讓人搖頭。（沈揮勝攝）

警方交管公告內容。（沈揮勝翻攝）

為因應端午連續假期，南投縣警局集集分局公告自27日至30日，日月潭及周邊主要道路將實施交管，包括車輛禁行之人行徒步區路段、禁止路邊停車與及開放路邊停車之路段與時間；集集分局長廖志明呼籲遊客，遵從現場員警指揮疏導，快樂平安出遊。

警方表示，台21線公路60.9K至65K，即中山路、中正路口（九龍口）至台21線65K（水社壩附近）之二線道路段，27日起至30日每天上午9點到傍晚6點路邊禁止停車。

台21線65K（水社壩附近）往頭社方向四線道外側車道路邊，開放車輛路邊停車。水社地區之名勝街，與上述同時段實施交通管制，除公務車輛外，其他車輛禁止進入。

警方表示，上述徒步區內外日月潭周邊商家及攤販，切勿違規設攤或佔用道路擺設商品、招牌等路障，集集分局將加強勸導、取締，以維護遊客安全。

另端午節連續假期期間，全縣砂石車禁駛，警方將加強稽查取締。

廖志明呼籲遊客務必遵守員警交通指揮，以保持交通順暢；日月潭水社中興停車場客滿時，警方將引導車輛往向山遊客中心停車或引導往65K四線道外側車道路邊停車，且應依標線停放，切勿違規停車，以免影響車流順暢。並遵守酒後不開車交通安全規則，以維護行車安全，希望遊客都能快快樂樂出門、平平安安回家。

(中時)