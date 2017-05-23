國民黨換主席氣勢如虹？陳明文：一點也不擔心

民進黨選舉對策委員會召集人陳明文（左三）今天下午到台中市議會民進黨團，與黨籍議員針對青年條款聽取地方意見。（盧金足攝）

國民黨換新主席會不會氣勢如虹？民進黨選舉對策委員會召集人陳明文表示，「一點也不擔心！」（盧金足攝）

民進黨選舉對策委員會召集人陳明文今天（23日）下午到台中市議會民進黨團，針對2018市議員選舉聽取地方意見，會後對媒體詢問吳敦義當選國民黨新任黨主席，立委江啟臣表態參選下屆台中市長，對2018選舉民進黨會不會擔心國民黨氣勢如虹？陳明文表示「一點也不擔心，國民黨除了黨主席改變之外，其他都沒有改變！」

陳明文表示，台中市長林佳龍做的很好，民進黨議員也表現非常好，大環境沒有改變，民進黨對下屆台中市長選舉很有信心。

而對很多議員質疑，議員選上立委後留下的席次，中央黨部提出將徵召35歲以下的人選，對現任者沒保障，憂心綠營提拔年輕人，但資深議員耕耕地方多年，反而未獲重視。

陳明文說，議員的寶貴意見全部都會帶回選對會研究，有的議員擔心未來徵召人選，輔選會不會太偏頗？徵召人選和辦法會在選對會繼續做討論。

「目前是一個縣市一個縣市在討論！」陳明文說，議員選上立委的選區全台共11個選區，台中市即有中西區與西屯區2個選區，議員徵召人選年輕化，除了人選35歲以下或者徵召多元代表，包括新住民、對社會有正面影響力及形象好的人選都會是延纜對象。

但從政31年的市議員蕭隆澤則提醒，提名要審慎，不能以為執政了什麼都贏，還是有執政包袱，地方耕耘多年的議員，有其實力基礎。

下屆議員可能將新增1席的東南區議員鄭功進強調，國民黨對手很強，民進黨不能一昧只以要提名年輕人，疏忽大環境和地方選情。

(中時)