美小兒科醫學會建議 寶寶1歲前勿喝純果汁

美國小兒科學會周一(22日)公布一項最新兒童飲食指南，建議家長不要給未滿一歲的孩童「喝純果汁」；對此，國內小兒科醫師表示支持，並建議在6個月以前，可吃保有纖維的「純果泥」，滿6個月後，則可開始吃木瓜、小塊蘋果、去籽葡萄及去籽櫻桃等較軟的「真正水果」。

外媒指出，此次美國小兒科學會在兒童飲食新指南建議中，將「不建議喝100％純果汁」的年齡，從過去的未滿6個月，延長到此次的1歲，除了1歲以下孩童不應喝果汁，1~3歲孩童，每天果汁飲用量不超過120c.c.、4~6歲不超過120~180c.c.、7~18歲則不超過240c.c.。

馬偕醫院新生兒加護病房主任、新生兒醫學會常務理事許瓊心對此表示，支持該學會的新建議；她舉例，約4顆柳丁才能炸出一杯果汁，寶寶可以一次喝下一杯、等於近4顆柳丁的熱量，但若直接吃實體的柳丁，可能一顆就會飽了，由此可見，「水果一旦榨成汁，就容易讓寶寶攝取過多的總熱量和糖分」。

許瓊心進一步補充，果汁有含有過多糖分、缺乏纖維質等缺點，易造成寶寶蛀牙、便秘、對糖分依賴、未來變成小胖子等可能，且純果汁因不需有任何咀嚼，會使得孩童因而缺乏口腔的肌肉訓練，可能影響後續的發展。

榮新診所副院長、小兒科醫師潘俊伸指出，純果汁因為熱量高、喝了可能會有飽足感、降低食慾，使得不想喝母乳、副食品等「正餐」，出現營養不均、不良等現象，且1歲以下孩童的腸胃吸收能力較差，果汁內又含有較不易吸收的果酸、山梨醇等成分，易讓孩童出現腸胃不適、腹脹等情形。

潘俊伸建議，孩童仍應以攝取母乳、副食品為主，口渴就喝白開水；許瓊心說，未滿6歲的孩童，可以餵食保有纖維的「純果泥」，6個月~1歲間，則可以試著吃木瓜、小塊蘋果、去籽葡萄、去籽櫻桃等較軟的實體水果。潘俊伸補充，就算到了可以喝果汁的年紀，也應遵從建議量，並勿喝純果汁，應以1比3、1比4的比例去稀釋。

(中時)