三餐不定、工作壓力大 小心患有咽喉逆流症

胃液逆流跑到食道，甚至是咽喉，破壞了咽喉粘膜，就造成了咽喉逆流症。(圖/達志影像/Shutterstock)

日前有名商人感覺吞嚥有異物感，甚至晚上不停咳嗽，求診後發現，是患有咽喉逆流症，有醫師指出三餐不定時、工作壓力較大、是吃消夜及油炸甜品等食物的民眾較容易患有咽喉逆流症。

據《華人健康網》報導，台北慈濟醫院耳鼻喉科黃韻誠醫師指出，咽喉逆流症即為胃酸逆流傷害到咽喉黏膜而引起的。食物經過咀嚼吞下後，經由食道進到胃，而食道入口就是在咽喉，胃部所分泌的胃液包含了胃酸及多種酵素，胃壁對於胃液具有天然保護措施，而咽喉及食道沒有，若是胃液逆流跑到食道，甚至是咽喉，破壞了咽喉粘膜，就造成了咽喉逆流症。

而人體在食道及胃部連接處設有賁門，主要是阻止胃的內容物逆流，若是賁門關不緊，或是胃中內容物太多過脹，容易使胃液逆流跑到食道、咽喉，就有吞嚥異物感、胸口灼熱、夜咳或乾咳的症狀出現。

黃韻誠醫師發現前來求診的咽喉逆流症患者，都有三餐不正常、工作壓力大、嗜吃消夜或是油炸等刺激性食物的共通點，工作壓力大、三餐不正常及吃消夜都容易使胃液分泌不正常，造成消化不正常，而胃部過脹，就容易導致胃液逆流；而刺激性食物容易使賁門關閉不緊，由於現代飲食選擇多，因此黃韻誠醫師認為咽喉逆流症算是文明病的ㄧ種。

想要治療咽喉逆流症，其最主要是調整生活作息、改變飲食習慣，如果症狀嚴重，就建議就醫進行藥物治療，除了降低胃液分泌，還可以利用藻膠酸藥物。藻膠酸藥物是天然褐藻提煉的多醣體聚合物，並不會被腸胃所吸收，藻膠酸藥物在胃部可以與胃液結合，可以形成物理性屏障，使形成的泡沫狀乳膠層可以浮在胃部、食道之間，以阻隔胃液逆流；藻膠酸藥物亦能形成保護膜，附著於食道及咽喉粘膜上，保護不被胃液所刺激傷害，能有效緩解咽喉逆流症。

黃韻誠醫師呼籲，民眾睡前3小時應避免進食、三餐定時定量、盡量避免吃下油炸及甜品等刺激性食物，也要戒掉吃消夜習慣，而睡覺所使用的枕頭也有大學問，枕頭高度墊高15至30度，都能有效避免胃液逆流造成咽喉逆流症。

(中時電子報)