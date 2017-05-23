鳥嘴潭人工湖用地價購說明會 抗議聲浪中進行

中時
鳥嘴潭人工湖用地價購說明會 在舉白布條誓死反對抗議聲浪中進行
水利署水資局的鳥嘴潭人工湖工程用地取得協議價購會議說明會，出席農民踴躍，但氣氛凝重。（楊樹煌攝）
鳥嘴潭人工湖用地價購說明會 在舉白布條誓死反對抗議聲浪中進行
水資局在草屯辦理的烏溪鳥嘴潭人工湖工程用地取得協議價購說明會，民眾拉抗議白布條誓死反對「強制徵收」掠奪人民財產，讓全場說明會籠罩在抗議吵雜聲中。（楊樹煌攝）
鳥嘴潭人工湖用地價購說明會 在舉白布條誓死反對抗議聲浪中進行
草屯烏溪鳥嘴潭人工湖工程的施工計畫設計圖與施設位置。（楊樹煌攝）

經濟部水利署中區水資源局今〈23〉日在草屯鎮北勢里活動中心舉辦首場「烏溪鳥嘴潭人工湖工程用地取得協議價購會議說明會」，會中民眾拉起抗議白布條，抗議「強制徵收手段」掠奪人民財產，全場說明會籠罩在誓死反對抗議聲浪中進行，未來仍將有7場說明會。

鳥嘴潭人工湖工程用地價購說明會，由水利署中區水資源局課長黃國敏主持，相關地主出席踴躍，約700餘人到場，由於事先傳出土地平均的徵收價格，每分地約在360萬元至450萬元之間，農民認為至少也要700萬元以上，落差太大，因而會議未開始，農民早在會場拉起抗議白布條，表達強烈反對聲浪。

草屯警分局為了避免抗議民眾失控，發生安全意外，在分局長婁自強率隊下，現場佈置了大批警力，並進行全程錄影搜證，以維治安。

黃國敏課長在會中指出，烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫目標，是為增強供應地表水源，每日最高量25萬噸，其中17萬噸提供彰化地區自來水系統，減緩抽取地下水替代水源，剩餘8萬噸原則供應彰化、南投地區各4萬噸，預期可有效減緩彰化地層下陷，並穩定區域供水，降低缺水風險。

該案在民國100年已由行政院核定，納入「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」，並經環保署環評會議通過環評審查，由行政院核定實施；且依士地徵收條例規定，舉辦兩場公聽會，106年4月才獲核准辦理徵收。

雖然協議價購價格是由需用土地機關，依市價與所有權人協議辦理價購；並附帶條件，工程案內徵收補償費，如因年度內市價變動幅度調整或跨年度重新查估而有增加，導致徵收補償價格高於協議價購價格者，中區水資源局將依調整後的徵收補償費，另補足價購款差額。

但農民仍認為徵收價格過低，堅持反對土地被強制徵收，讓整個說明會都籠罩在拉白條抗議的吵雜聲浪中進行，最後還是無人簽下同意價購同意書，不歡而散。

(中時)

關鍵字：抗議說明會價格人工湖協議
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