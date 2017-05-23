鳥嘴潭人工湖用地價購說明會 抗議聲浪中進行
經濟部水利署中區水資源局今〈23〉日在草屯鎮北勢里活動中心舉辦首場「烏溪鳥嘴潭人工湖工程用地取得協議價購會議說明會」，會中民眾拉起抗議白布條，抗議「強制徵收手段」掠奪人民財產，全場說明會籠罩在誓死反對抗議聲浪中進行，未來仍將有7場說明會。
鳥嘴潭人工湖工程用地價購說明會，由水利署中區水資源局課長黃國敏主持，相關地主出席踴躍，約700餘人到場，由於事先傳出土地平均的徵收價格，每分地約在360萬元至450萬元之間，農民認為至少也要700萬元以上，落差太大，因而會議未開始，農民早在會場拉起抗議白布條，表達強烈反對聲浪。
草屯警分局為了避免抗議民眾失控，發生安全意外，在分局長婁自強率隊下，現場佈置了大批警力，並進行全程錄影搜證，以維治安。
黃國敏課長在會中指出，烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫目標，是為增強供應地表水源，每日最高量25萬噸，其中17萬噸提供彰化地區自來水系統，減緩抽取地下水替代水源，剩餘8萬噸原則供應彰化、南投地區各4萬噸，預期可有效減緩彰化地層下陷，並穩定區域供水，降低缺水風險。
該案在民國100年已由行政院核定，納入「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」，並經環保署環評會議通過環評審查，由行政院核定實施；且依士地徵收條例規定，舉辦兩場公聽會，106年4月才獲核准辦理徵收。
雖然協議價購價格是由需用土地機關，依市價與所有權人協議辦理價購；並附帶條件，工程案內徵收補償費，如因年度內市價變動幅度調整或跨年度重新查估而有增加，導致徵收補償價格高於協議價購價格者，中區水資源局將依調整後的徵收補償費，另補足價購款差額。
但農民仍認為徵收價格過低，堅持反對土地被強制徵收，讓整個說明會都籠罩在拉白條抗議的吵雜聲浪中進行，最後還是無人簽下同意價購同意書，不歡而散。
(中時)
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