清大外文系不讀！　他來保大當帥警

保安大隊警員邱智群，有著年輕人的衝勁。（葉臻攝）

保安大隊警員邱智群，身高178公分，在桃園保大擔任霹靂小組。（葉臻攝）

今年26歲的桃園市警局保安大隊警員邱智群，是泰雅族人，不但長相深邃、身高178公分，還是武陵高中畢業的高材生，邱智群笑說考取清大外文後，因為每天要讀古典文學，發現與自己的興趣不同，大二那年在朋友的慫恿下，瞞著家人考警專，沒想到朋友落榜，他卻一舉考上，分發到桃園保大當霹靂小組。

邱智群說，當保大員警比想像中辛苦，但也很有成就感，印象中最危險的一次是追捕一名毒品犯，不但被撞車，還在嫌犯開車逃逸行進間，將車門打開把人跩下，「當下沒想過會不會受傷，只想趕快把人抓下來」。

邱智群說，當初要從警，家人一度不諒解，但他以有穩定收入，且能為民服務為由說服家人，分發到桃園保大擔任霹靂小組至今已經服務2年，為了更上一層樓，目前利用下班時間苦讀，明年目標考警大二技。

(中時)