丁守中、連勝文、周錫瑋選雙北？吳敦義：未浮現口袋名單

吳敦義23日下午到中央黨部造訪洪秀柱。(潘維庭攝)

有媒體報導，吳敦義當選國民黨主席後，提前點燃2018年縣市長選舉戰火，有意表態參選台北、新北市長的人選，包含丁守中、連勝文、周錫瑋等人，吳敦義23日到中央黨部造訪現任主席洪秀柱時，被媒體問到雙北人選人選問題，吳敦義表達「完全不是」。

吳敦義回應，「在我的腦內、映入眼簾的，超過這個名單很多倍，所以知道，有這些資訊，但從未浮現那幾個口袋名單，完全不是。」

媒體也問到洪秀柱在卸任黨主席後，對於未來的規劃？洪秀柱僅笑答，辦好交接工作，並對記者說「你讓我休息想想看再說吧」。

至於黨主席是否提前交接問題，洪秀柱則稱，希望兼顧制度面，現在制度不見得完美，請吳前副總統在二十全黨代表大會上，若覺得有些不太適合的制度，規範可以修改一下，也希望能一併顧慮到黨務發展，媒體追問下，她表示對提前交接會「彈性處理」。

有媒體也問吳敦義，是否黨內還會因為這次黨主席選舉有心結？吳敦義對記者笑回：「你的眼睛像Ｘ光？你有看到我有心結嗎？」至於是否會請其他本次的候選人擔任黨內要職，吳敦義稱，在交接後，徵詢意願與工作需要，會利用交前接時間作考量。

(旺報)