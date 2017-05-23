雄獅推出在地旅遊專家《旅途中Journey on》App

雄獅旅遊今天推出《旅途中Journey_on》APP。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊《旅途中Journey_on》APP上線。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川（中）與雄獅集團寶獅旅行社副總經理王岳聰（右2）、新竹縣政府秘書長蔡榮光（左1）、苗栗縣觀光協會理事長江德利（左3）、苗栗縣政府文化觀光局局長林彥甫（右1）合影。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川致詞。（圖／雄獅旅遊提供）

隨著行動通訊科技應用的快速發展，且伴隨著目的地旅遊興起，正式宣告智慧旅遊時代來臨。雄獅旅遊以貼近消費者需求為設計理念，推出手機應用程式《旅途中Journey on》。

在地旅遊專家的《旅途中Journey on》不僅擁有超過5千個台灣旅遊商品，以及多款市場獨家特色商品，更提供超人性化的使用介面，還有嚴選市場最低價的遊程體驗和特色票券，下載《旅途中Journey on》App，就可輕鬆滿足食、住、行、遊、購、娛的多元需求，精省玩透全台灣！

雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川於致詞時表示，雄獅長期以科技力、知識力與文創力三大核心競爭力進行產品、行銷、通路、品牌以及創新研發的策略發展，除了不斷追求旅遊的質量再升級，更期許帶給消費者更多便利加值服務與創新的旅遊體驗。

《Journey on旅途中》App的推出，不僅代表雄獅在O2O（Online To Offline）營運模式的創新，更意味著雄獅未來將以全球目的地旅遊做為旅客服務發展的策略主軸，正式從以台灣為主要客源地的旅行社，轉型成全球目的地旅遊的在地旅遊專家，並將持續結合行動載具、大數據行銷、雲端科技等加值應用，為各地旅人提供專業在地服務。

黃信川進一步說明，旅遊市場及消費行為逐漸改變，使得目的地旅遊成為顯學，如何提供互動與即時性的旅遊資訊，且運用科技服務、在地化體驗，讓消費者能夠走到哪、

查到哪、玩到哪、買到哪，才是智慧旅遊的未來趨勢，而《Journey on旅途中》App就是從打造旅遊分眾化、異地生活在地體驗，讓文創有感為發想，進而設計出的一款手機應用程式，從使用者角度出發，整合遊程中的碎片化服務，讓旅遊更順暢、體驗品質再升級。

初期規劃以台灣先行，並藉由「大台灣，小地方」的概念，強化台灣各地之美與獨特性，結合地方活動與在地文化，推出精選的優質體驗；《Journey on旅途中》App也將於2017第四季先後推出簡體中文版、日文版與英文版，未來將應用雄獅旅遊集團化發展與海外佈局的整合優勢，積極發展全球目的地旅遊，打造全球各地互為客源地與目的地的嶄新旅遊生態鏈！

雄獅旅遊產業研究中心也於今日公布2016年產業分析報告結果，對比觀光局統計，國人在進行國內旅遊時，有高達90%的民眾會選擇自行規劃行程。雄獅旅遊產業研究中心的2016年產業分析報告也指出，過半數選擇國內自由行的消費者，為了豐富遊程，會進行1~3次不等的分階段式購買行為，其中，又以住宿、交通票券、景點體驗行程和門票為主要購買的商品。

由於目的地旅遊風潮興起，雄獅旅遊2016年產業分析報告也首次針對國內旅遊熱門目的地與商圈進行排名，北部旅客喜好的旅遊熱門目的地的前五名分別為高雄、花蓮、澎湖、台南、屏東，根據調查結果顯示，民眾在選擇旅遊目的地時，最優先會考慮該區景點的豐富度，其次才是交通的便利性；而熱門商圈排行則是由屏東墾丁商圈奪冠，其次依序為高雄義大商圈、台南小西門商圈、台北101商圈跟台中逢甲商圈。

雄獅集團寶獅旅行社副總經理王岳聰強調，雄獅旅遊《Journey on旅途中》App具備有種類最多元、體驗最豐富、使用最便利、價值最實惠四大優勢，《Journey on旅途中》App目前總計有超過5千種旅遊商品，除了有多款獨家體驗行程，如：澎湖最新的夜間水上活動─漂浮德恩奈夜光SUP體驗，還有保證市場最低26折、只要79元就可單日不限次數搭乘的日月潭遊湖票券。

不僅如此，《Journey on旅途中》App更有超過8成以上的商品屬於電子票券，消費者僅需下載《Journey on旅途中》App，並完成訂購，就能即訂即用，而Daily Bus或是城市走讀的體驗遊程部分，《Journey on旅途中》App更是領先業界，推出前一天報名，隔天即可出發的優質服務！

為了歡慶雄獅旅遊《Journey on旅途中》App正式上線，雄獅旅遊特別和華信航空攜手合作，為搭配2017年澎湖花火節熱潮，6月1日至6月30日搭乘華信航空的旅客僅須於《Journey on旅途中》App輸入「penghu」序號就能獲得免費接駁的電子票券及華信航空票根即可享受馬公機場到澎湖市區的免費接駁服務。

除此之外，即日起至6/2，每周五下午三點推出超值99元搶購活動，搶購商品包含台北六福萬怡酒店享樂套餐券、高雄國賓大飯店下午茶等多項商品，數量有限，售完為止；除此之外，即日起至7月28日以前也將推出一系列《Journey on旅途中》國旅一日遊系列行程，歡慶上線價只要199元，限量1000名，邀您一起快樂「旅途中」！

雄獅旅遊《Journey on旅途中》App上線記者會今日特別選在熱門商圈排行第六名的台北大稻埕商圈舉辦，並邀請到Naughty Swing舞團進行開場表演，華信航空副總經理張酉光、玉山銀行信用卡暨支付金融事業處林聖洲資深協理、苗栗縣政府文化觀光局局長林彥甫、苗栗觀光協會理事長江得利、新竹縣政府秘書長蔡榮光等貴賓均撥冗蒞臨現場。

《Journey on旅途中》App也獨家與玉山銀行合作，加碼推出玉山卡友獨享99元搶購優惠，即日起密切鎖定玉山LINE生活圈以及玉山銀行官方FACEBOOK粉絲專頁即可取得通關密語，就可以99元買到原價近千元的賞鯨體驗券或澎湖水上八合一體驗活動，數量有限，售完為止。

除此之外，即日起至6月底以前，玉山卡友於《Journey on旅途中》App購買任一產品，單筆消費達1000元送100元刷卡金，還可有機會抽中RIMOWA行李箱、iPHONE 7等大獎，好禮獎不完！

(中時)