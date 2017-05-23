科學無所不在 遊戲也有大學問
南投縣政府教育處與國立彰化師範大學，合辦「全民科學日」，縣內30所國中小學、4000名學生透過遊戲闖關，寓教於樂體驗科學的趣味；而主辦的嘉和國小以學校特色扯鈴，結合社區長輩的打陀螺，在傳統中驗證智慧真理，更具傳承意義。
南投縣全科學日活動，23日在「主場」南投市嘉和國小開幕，彰師大物理系主任石豫臺、縣府教育處科長黃懷瑩，議員曾振炎、賴燕雪、張維華，南投市代表會主席張秀枝及代表莊美霞，嘉和國小家長會長林新健等人，都到場鼓勵學生，從生活中認識科學的魅力。
「扯鈴」是嘉和國小特色，因此，校方結合社區老人演出「扯鈴陀螺科學秀」；這兩項傳統技藝，都可發現科學原理，「扯鈴」運用線與軸產生摩擦力、牛頓第三運動定律、圓周運動等，充滿學問！「陀螺」受力旋轉時，離心力總和達到平衡，因此能夠站立；後續因空氣阻力、地面摩擦等因素，旋轉速度減緩。
嘉和國小校長王勝吉表示，感謝彰師大物理系對構思科學遊戲的指導，及為科學原理解惑；嘉和連續3年協辦科學教育日活動，展現科學教育成果，今年更設計水火箭等關卡，由高年級學生擔任關主，解說氣壓控制等科學原理，為擴大學習機會，並邀請學區幼兒園一起闖關。
12道闖關遊戲及科學原理，「水火箭」利用內外壓力差，產生作用力與反作用力；「沉浮子」體驗寶特瓶空氣壓力變化，影響浮力；「啄木鳥」了解套環與子的摩擦力；「跳跳板」展現橡皮筋的彈力。
「紙花開了」和「漂浮的迴紋針」，呈現水的表面張力；「壓電禮炮」觀察氣體快速燃燒產生氣體壓力；「氣墊船」體驗空氣浮力與磨擦力；「空氣砲」則是氣體受壓縮產生氣流，「玩泡泡」可以將人包圍，運用表面張力的原理。
(中時)
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