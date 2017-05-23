亞青少田徑賽 男三級跳與400跨欄摘銀

就讀北科附工的黃浩文，在第二屆亞青少錦標賽男子三級跳遠拿到銀牌。(黃邱倫)

第二屆亞洲青少年田徑錦標賽23日進行最後一天賽程，距離6金目標只差一步的中華隊，在男子400公尺跨欄與男子三級跳遠都與金牌擦身而過，只獲得銀牌，實為可惜，截至目前為止，中華隊5金6銀2銅，獎牌名列所有參賽國第二。

黃庭軒(右)與吳佩珊(左)在第二屆亞青少田徑賽男子400公尺跨欄奪銀和女子400公尺跨欄銅牌。(黃邱倫)

男子400公尺跨欄賽，就讀花蓮四維高中二年級的黃庭軒，鳴槍後一度取得領先地位，但在跨過最後一個欄架之後因體力不濟反而落後印尼選手哈羅莫蘭，最終只跑出52秒49，哈羅莫蘭以51秒96破大會紀錄摘金。

黃庭軒賽後神情非常懊惱，恨自己無法為中華隊奪下金牌，但劉嚴澤教練表示，庭軒第一次出國比賽，能有這樣的表現已算不錯了，以後將會更好。

男子三級跳遠，就讀北科附工(桃園農工)的黃浩文，掌握最後一次試跳機會，跳出14公尺78，雖然與個人最佳15公尺15有段差距，但還是順利拿到銀牌，馬來西亞選手以15公尺05搶到金牌。游文龍教練指出，浩文的速度不夠，而且跨的腳步太大，導致續航力不足，若能改善缺點定能突破。

女子400公尺跨欄吳佩珊跑出60秒87，改寫個人最佳成績62秒59，得到銅牌。吳佩珊賽後相當開心的表示，能夠超越自己就很好了，不強求能否得到獎牌。

(中時電子報)