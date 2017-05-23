桃園機場排班計程車 全新服務旅客更貼心

新一屆桃園機場排班計程車展現新氣象，所有駕駛都簽訂自律公約，展現國門計程車貼心與尊榮服務。（桃機公司提供）

桃園機場排班計程車全面加裝行動信用卡刷卡機，付款方式更為多元便利。（桃機公司提供）

保障幼兒安全，自律委員會自動自發購置兒童安全座椅及幼兒座椅增高墊提供給有需要的旅客使用。（桃機公司提供）

乘坐輪椅旅客可以事先預約無障礙計程車優先搭乘。（桃機公司提供）

桃園機場面對世界一流機場的競爭，為強化整體服務品質，有效提升機場排班計程車形象並確保每位駕駛都能提供旅客更優質安全的載送服務，依民航局新修正規定，機場公司自2017年2月負起監督、管理排班計程車相關營運之責，並於107年3月配合航空警察局完成駕駛人登記抽籤。新一屆桃園機場排班計程車為展現新氣象，所有駕駛都簽訂自律公約，承諾未來所有營業車輛將全面加裝信用卡付費機制、行車紀錄器、衛星導航設備、電子派車系統，並提供每位乘客500萬元以上意外險保障。

為了接軌國際化、方便化與自動化，桃機的排班計程車全面加裝信用卡刷卡機，可以減少乘客身上現金不足的困擾，提供以信用卡支付車資的服務，讓付款的方式更為多元化及便利；車上設置行車紀錄器及衛星導航的目的則在保障服務品質，遇到有服務糾紛需要釐清或是駕駛人對特殊地點路線不熟悉時，就是必要的車上設備；而為了改善目前人工派車系統不夠公開透明、營運調度及營運資訊無法資訊化管理的問題，則有賴導入電子派車系統，屆時透過系統的控制平台與每一台車輛上的車機雙向傳訊管理，可以更有效率地管理排班計程車的營運，縮短民眾的候車時間。

排班駕駛們為讓計程車自律委員會順利推動各項改善計畫，每人每月繳交營運服務費作為公共基金，由自律委員會統籌運用。以財務運作公開透明、取之於駕駛、用之於駕駛原則，以涓滴之力匯流集氣，共同導入全新的服務概念及設施，讓國人及國際旅客都能感受國門計程車的貼心與尊榮服務。

本屆自律委員會將運用公共基金公開招標委外聘用精通外語的專業接待人員服務入境旅客，並預計從今年10月起全新導入電子排班派車系統服務，由全體駕駛人共享使用，除有效縮短民眾候車時間外，藉由大數據資料的彙整分析，更能大幅提升排班計程車運轉效率，也可避免可能之排班派車爭議。

此外，考量部分旅客需求並保障幼兒安全，自律委員會自動自發地有更多服務作為，例如，購置兒童安全座椅及幼兒座椅增高墊提供給有需要的旅客使用；乘坐輪椅的旅客也可以預約無障礙計程車優先搭乘。

為了讓旅客們對於新一屆的機場排班計程車司機的服務都能感受到耳目一新，除了上述各項位新便民服務外，所有的司機們也將在今年底前統一換裝全新的制服，希望能以親切貼心的服務與形象，獲得國人及國外旅客的肯定與支持。

(中時)