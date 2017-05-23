就任主席後赴陸「吳習會」？吳敦義：盼國共論壇依循依例
吳敦義當選國民黨主席，23日他到中央黨部造訪現任黨主席洪秀柱，並感謝她在這段時間為黨肩負起艱難的責任，媒體問吳對接下來的兩岸交流有什麼藍圖？是否會登陸造訪大陸領導人習近平，吳重申1992年兩岸兩會的「兩岸都堅持一個中國，對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式作各自表達」電文，並表示在既有國共論壇的平台下，若依循依例，在今年適當、可能的時機裡若舉行，「應該也不會太遠，會很自然」。
吳敦義表示，處理兩岸問題的依據，是1992年達成的共識，那份共識由我們中華民國這邊，海基會簽給當時的總統李登輝先生，經過國統會處理的過程，這十幾年來，大致上依據1992年達的共識，他這次把它「原汁原味」，在對陸方慶賀他當選黨主席謝函中提到，兩岸都堅持一個中國，對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式作各自表達」電文，這樣「一中各表的九二共識」精神原文寫出，以避免簡化可能各方看法分歧。
是否規劃登陸與習近平會面？吳敦義答覆，我們和中共過去已經有國共論壇機制，依循、依例，會在適當、可能的時機，今年已經五月了，如果要舉行，「應該也不會太遠，會很自然。」
(旺報)
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