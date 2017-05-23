為結婚聘金毆妻濺血 遭判4個月徒刑

洪姓男子與妻為「家用」大打出手，因蔡姓妻子不讓他動用結婚聘金，痛毆妻至流鼻血，其妻要回娘家，還命令她擦乾鼻血，蔡女不從，又被揪下計程車痛毆一頓。台中地院依傷害、強制罪判4月徒刑。

判決書指出，洪男與蔡女前年2月結婚，同年12月14日從晚上7時多爭吵到凌晨，因家用分配問題，推妻撞沙發，拿枕頭悶住臉部，導致蔡妻流鼻血，蔡妻喊流鼻血才停止。之後，又抓妻頭髮撞牆，跨坐其頸部，直到妻快沒呼吸才罷手。

洪男開口趕妻回娘家，蔡女叫了計程車把行李搬上車，洪男要求妻子把臉上血漬擦乾淨，不要回去讓岳母看到。但蔡女不從，硬被從車上抓下來，企圖抓回屋內，又抓著妻頭髮撞計程車後車廂，在計程車司機前大打出手，直到蔡女擦乾淨血跡才讓她回娘家。

洪男到案後還辯稱，太太本來就很容易流鼻血，不是他造成的，「如果他要打人，應該不只是這點傷」。

(中時)