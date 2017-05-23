新聞深喉嚨》WHA首日攻防 「中國台灣」檯面化 誰贏了？

中天新聞

2017年WHA已於22日開議，我方雖然最終沒有等到邀請函，但還是由衛福部長陳時中率領代表團，結合民間團體前往日內瓦。首日攻防，包括美，德，澳洲等國家都發言聲援台灣，而陳時中也與美方代表進行了會談，但持中華民國護照的民間團體代表，甚至連入場旁聽的資格也被封殺。而衛福部的臉書隨即發出了名為「世衛行動團連線日誌」的圖文，將日內瓦的一切「出口轉內銷」。該怎麼看？這就是未來2年，6年，甚至更久之後我方挑戰WHA的常態了嗎？

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在講究「實力原則」的外交戰場終究是「外行看熱鬧，內行看門道」，而門道就是當我方今年嘗試要求大會將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」列入議程，但總務委員會開會後建議，大會不要將此案列入，經過2對2辯論，中國與古巴反對此案列入，而我友邦聖文森及帛琉支持提案，最終大會「拍手」通過封殺此案。其中，陸方代表在辯論時明白強調，2009至2016年，中國「中央政府」連續八年同意台灣地區以「中華台北」名義、觀察員身分參加了世界衛生大會，這是在一個中國原則下，經兩岸協商後做出的特殊安排；目前的台灣民進黨當局拒絕承認「兩岸同屬一個中國」，直接導致台灣地區參加今年世衛大會的基礎不復存在。這可是「撕破臉」的講法了，不但明著打了民進黨的臉，一句「中央政府」也打了國民黨的臉？

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22日國民黨立委黃昭順質詢陸委會主委張小月，是否有拿「新南向」政策跟中國大陸的「一帶一路」比較過？張小月回應這兩個是不一樣的東西；黃昭順說簽署一帶一路的國家都主張一中。張小月則說，「這是在中國大陸的脅迫之下簽的」。張小月竟一步解釋，簽署「一帶一路合作協議」的國家，是想要中國大陸的低利貸款，目前東南亞有越南、寮國已簽了。張小月這話有兩個重點，一是「脅迫」，二是「低利貸款」。張小月顯然也知道「一帶一路」的真正威力，可能會透過人民幣貸款，成為當年二戰之後「馬歇爾計畫」的翻版，讓人民幣循美元的途徑進一步成為全球強勢貨幣之一。好啊！那新政府的對策呢？光是操作反中，唱衰「一帶一路」，這閣員比網路酸民還不如！

「一例一休」終於連民進黨立委都受不了了要提案修正！選區位於台中市，有許多中小企業工廠的民進黨立委何欣純已經提案，要求修正現行規定中關於加班費計價方式，並且放寬加班工時彈性。何欣純說，「一例一休」或許多大企業，大工廠只是造成麻煩，但許多30人以下的小企業，小工廠根本已經無力招架。影響所及，民代承受的壓力之大，在地方上許多綠委連出席活動都被謝絕致詞，甚至還有綠委反應，原本他的後援會長是位中小企業主，現在為了「一例一休」，已經不再支持。而何欣純的提案，目前已經獲得21位民進黨立委支持，其中大多數是新潮流系，這又該如何解讀？是何欣純不夠「進步」？還是「一例一休」真的已經搞到天怒人怨？

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「一例一休」的爭議，從來就不在於「一例」或「兩例」，在於民進黨為了蔡總統撕毀選前「兩例」承諾，為了安撫輿論質疑聲浪，以菜市場喊價的水準惡搞加班費計價，並且把加班彈性全都綁死。主計總處公布的最新統計正好證實輿論長期以來的質疑，非農部門第1季加班費年增率高逾一成，創近7年同期最高。但受僱人數僅微增1.09％，創近8年同期次低，這說明「一例一休」的人力僱用效果並未出現。今年首季非農部門加班工時僅微增1.27％，其中製造業甚至下滑0.69％，國勢普查處副處長潘寧馨坦承：「今年首季出口成長，景氣回升，但製造業加班工時竟不增反減，顯示多數企業確實不想員工加班」。還不修法嗎？

唱紅「美女與野獸」主題曲的美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande），英國22日晚間在曼徹斯特演唱會驚傳爆炸，至少22人死亡、59人受傷，已經朝「自殺炸彈」的恐怖攻擊方向偵辦。英國首相梅伊也緊急召開了「眼鏡蛇會議」（Cobra meeting）因應這起爆炸案，眼鏡蛇會議是由跨部會危機委員會召開，因應國家的緊急狀況，這已經是今年第2次召開，上一次開「眼鏡蛇會議」是為了應變3月的國會恐攻案。截至目前，還沒有個人或組織坦承犯案，怎麼看？

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(中時電子報)