夏天捕魚季 特勤快艇進駐馬祖打擊越界陸船

海巡署海洋巡防總局今天調派2艘M6級特勤快艇進駐馬祖南竿福澳港，全力支援馬祖海巡隊打擊非法越界捕魚的大陸快艇。（馬祖海巡隊提供）

時序進入夏季，也是馬祖沿近海多種高經濟價值魚類群聚季節，為因應可能出現大量大陸漁船非法越界捕魚，海巡署海洋巡防總局今天（23日）調派2艘6噸級特勤快艇進駐馬祖南竿福澳港海巡隊碼頭，全力支援馬祖海巡隊打擊不法。

馬祖海巡隊副隊長李志平表示，2艘6噸級特勤快艇今天上午從淡水出發，並已於下午3時航抵南竿福澳港海巡隊碼頭，這2艘M6級特勤快艇船長9.5米、船寬3米，船身雖小，但2部370PS馬力主機，最大航速可達40節，機動性高，可充分因應陸方高速海釣船執行靈活追緝攔截，達到嚇阻及防堵效果。

李志平說，馬祖進入夏季以來連續數日海象平穩，已出現對岸快艇陸續越界專門垂釣高經濟價值漁種，嚴重破壞馬祖海洋生態也衝擊漁民生計，由於大陸快艇速度快，機動性強，性能高於馬祖海巡隊原有巡防艇，因此隊部日前向海巡署洋巡總局申請借調2艘M6級特勤快艇支援海上執法勤務。

李志平表示，2艘特勤快艇將規畫配置於南竿隊部，專門用於防堵嚇阻大陸快艇，但因馬祖水域遼闊，沿岸淺礁澳口多，小型大陸快艇入侵躲藏，讓海巡隊防不勝防，呼籲漁民發現越界陸船立即反映舉報，共同保護當地海域生態並維護自身權益安全。

(中時)