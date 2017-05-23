曾經餓昏街頭 街友歡度端午節
65歲王男因無法穩定工作，被胞兄趕出門，流浪街頭，經人安基金會台東平安站安置後，成為站內義工，每天要煮近50人的飯菜給街友吃，平安站今天邀請寒士們提前歡度端午節，王男感恩地說，有個遮風避雨的處所，又能幫助其他街友，覺得很開心。
打零工維生的王男，父母過世後，便借宿在胞兄家裡，因為罹患慢性病，無法穩定工作，去年5、6間被哥哥趕出家門，只好棲身廟裡，以致於三餐不濟，一度餓昏在路旁，流浪街頭2個多月，經社會處轉介，到人安基金會接受輔導。
王男目前暫時安置在平安站，協助炊煮、打掃，從沒進過廚房的他，每天要煮近50人的飯菜給其他街友吃，他常說：「在這裡炒菜，很開心」。
人安基金會台東平安站今天邀請約170位寒士，提前感受端午節氣氛，王男也在一旁協助發放應節禮品。今年以「疾病防治，健康關懷」為主題，現場除了有忠善堂義工媽媽們包的340個粽子以外，還加發口罩、沐浴用品等健康包，並帶領寒士跳健康操，另有提供義診及義剪，讓他們感受到社會各界的溫暖。
(中時)
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