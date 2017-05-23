一日三笑 不用吃藥(達志)

你每天快樂嗎？你經常開懷大笑嗎？當工作忙碌的時候，你還能保持輕鬆的心情嗎？隨著年齡的增長，掛在臉上的笑容是否也愈來愈少了呢？也許這也是身體加速老化、疾病上身的原因之一。養生專家白雁表示，現在學員中，有情緒困擾的超過2成，很多人都睡不好覺，情緒低落，心情鬱悶，體力不足。

現代人心情容易鬱悶，很少開懷大笑，白雁指出，這是中醫所講的氣鬱的人，這種類型最明顯的表現就是在情緒上，多半個性急躁、容易生氣，或經常唉聲嘆氣、悶悶不樂。這種人心思特別敏感，常讓人感覺愛斤斤計較；或是表面上看起來平靜，其實都把情緒憋在心裡。

情緒無處發洩，精神太緊繃，造成人體壓力賀爾蒙的「腎上腺皮質固醇」濃度上升，此時，就會抑制免疫細胞增生，使免疫力下降；可是，當我們哈哈大笑的時候，可以加速淋巴循環，幫助排毒，也可以讓免疫細胞加快分布到身體各部位。

笑，是提升免疫力既輕鬆又愉快的一種方式。尤其，人的臉部有44塊表情肌肉，通過骨骼和血管的配合，能夠笑出19種表情，這些表情，是人類本來就與生俱來的本能，同時，當我們產生笑容時，腦中也會釋放出快樂激素，緩和體內各種疼痛或不舒服的心情。

白雁指出，俗話說：「一日三笑，不用吃藥。」能夠開懷大笑，並且心情舒暢就是治病的良藥，喜樂的心是良藥，憂傷的靈使骨枯乾，怎麼才能笑呢？要讓心經疏通，讓心門及壇中穴打開，才會呼吸順暢，元氣旺盛。白雁建議，可以練習「仙鶴功」，因為大部分學員在練習仙鶴功後都發現，不僅能開懷大笑，而且還能睡眠香甜，心情放鬆。

華視:氣功年輕化! 現代人搶著練

※「仙鶴功」小功法：

1、右腳向後，左腳向前

2、兩手先從腰部的高度，轉掌向後，指尖朝後，掌心朝上

3、身體向下彎曲，重心從後面轉到前面

4、指尖朝前，手心朝下，向身體的內側拉，並且挺胸抬頭

(中時電子報)