端午來竹縣 暢遊樂園看龍舟
來新竹縣玩吧！端午節4天連假將在周末展開，新竹縣長盃龍舟賽、竹東動漫園區、新竹縣轄內的小叮噹科學主題樂園、六福村主題遊樂園等，均推出連假優惠，邀請民眾到新竹縣度過端午節連假。
新竹縣長盃龍舟賽將於27日上午登場，各隊精銳隊伍在池和宮旁的池和湖彼此較勁，除此之外，農會也配合推出優良農特產品特賣會、品嘗會，現場展售新豐鄉特產的鴨蛋等，邀請民眾看龍舟、品特產。
除此之外，竹東動漫園區也打造以密室逃脫為概念的「蘑菇森林保衛戰」，端午節4天連假開放體驗試玩。此遊戲為全區實境闖關，由吉祥物「菇精靈家族」的菇姬、菇來福、菇爺、菇曼妮、菇拉克及種子寶寶出陣，藉由關卡設計，讓參與者挑戰解開散布在園區各角落的謎題，挑戰成功前100名，憑門票贈送「菇精靈家族」菇爺鑰匙圈，每天還有2場抽獎活動。
小叮噹科學主題遊樂園、六福村主題遊樂園及萬瑞森林樂園在端午節連續假期中，也推出不同優惠。小叮噹以不分成人、小孩，享有299元活動優惠價，未滿3歲孩童、5月壽星憑身分證或健保卡，享免費入園。另有免費搗麻糬體驗等，園區還有傳統美食品嘗、祈福御守DIY、好運接粽來集點闖關送好康活動等。
六福村主題遊樂園則推出「樂園瘋端5」，凡民眾生日數字中有5，入園只要399元，另下載「Lineup」APP，可預訂隱藏版主題表演餐廳，在連假用餐免排隊、快速通關等。萬瑞森林樂園則有活力森活半日遊，團購特惠每人399元，10人即成行，年滿6歲以上就可參加園區內滑草、山訓、漆彈活動等體驗活動。
(中時)
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