甲后、三環逾5公里路平 空拍讚嘆「海線好美！」
三環路、甲后路是大甲地區往來后里的交通樞紐，台中市府建設局日前完成逾5公里長的路平，寬敞平坦的路面及整齊的標線，透過空拍映入眼簾十分壯觀，延綿1公里的行道樹羊紫荊更是吸睛，用路人不禁讚嘆「海線好美！」
建設局表示，海線眾多道路數十年來不曾翻修，特別將外埔區三環路損壞路基開挖，以原有級配料乾拌水泥回填，再採粗級配瀝青混凝土封層，並先開放車輛通行觀察路面有無變形，持續確認道路穩定，確保路基改善品質。
建設局2月完成外埔區甲后路1.34公里路平，接著4月中完成三環路4.32公里路平，兩段路加總長度5.66公里，並透過空拍檢視路平成果，壯觀畫面在臉書不斷轉傳，寬敞平坦的路面及整齊的標線，令人心曠神怡，三環路延綿1公里長盛開的羊紫荊，搭配兩側綠油油的稻田顯得十分療癒，民眾紛紛留言「路平很棒了」、「海線好美」！
外埔區長卓義騰指出，三環路為大甲往來后里的要道，平常車流量不少，之前都是用修補方式改善路面，路平後居民都讚嘆不已；大同里長林秀緞表示，三環路原本路面龜裂及破損，坑坑洞洞影響用路人安全，整平後加上人孔蓋下地，感覺整條路變更寬了，行道樹羊紫荊也為這條路增添了詩情畫意。
建設局表示，外埔三環路鋪面改善10萬7890平方公尺、路基改善5771平方公尺、人孔蓋下地118處、小型手孔蓋調平109處，甲后路道路面積改善約2萬5089平方公尺，減少孔蓋58處。
(中時)
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