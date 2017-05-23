華航與經濟部帶領桃市 打入歐洲航太產業
華航董事長何煖軒運用購買A350客機時機，協助經濟部增進國內航空產業拓展國際合作機會，促成法國空中巴士公司及其旗下系統供應商與我國航空產業進行合作交流，22日市府副秘書長邱俊銘與經發局主祕顏蔚慈參加台法航空產業供應商合作交流會議，促進雙方交流。
華航向法國空中巴士購入14架A350，將於明年底全數交機，我國航太產業年產值約新台幣1000億元，平均年增率8％，經濟部工業局「航空產業發展推動小組」為建構航空關鍵系統及自有品牌產品製造與維修供應鏈體系，並協助國內廠商爭取及運用工業合作機制，希望透過交流，擴大台法航合作深度。
在歐洲航空重鎮法國土魯斯舉辦的台法航空產業供應商合作交流會議，邀請空中巴士、Rolls-Royce、Stelia、Liebherr、Safran、Diehl、Rockwell Collins Interior Systems、NORDAM計8家機體結構、發動機、起落架、內裝系統供應商，以及Aerospace Valley之法國航太產業協會，與我國駐龍、晟田、寶一、拓凱、千附、嘉華盛、穎明計7家國內業者進行合作交流。
經發局說，千附實業為桃園市航太產業重要供應商之一，該公司自1986年起跨足航空產業至今，生產精密航太金屬結構件，具備優異的製程能力、嚴謹的品保系統與國際航太大廠的品質認證，具備高素質的精密製造人才和堅強的供應體系。
(中時)
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