香港警方誘捕Uber司機 逮21人

香港警方本月以來用誘捕方式逮捕21名Uber司機，圖為被警方扣留的Uber車輛，其中包括豪華的BMW轎車與7人座廂型車。（圖／美聯社）

香港警方再度嚴打無照營業的優步(Uber)網約車，數區警員聯手扮一般民眾以手機應用程式叫車，於下車時逮捕司機並扣留車輛。這個代號「破繭」的誘捕行動本月已逮捕了21名優步司機。

據港媒《東網》報導，這21名司機是因「非法載客取酬」及「無第三者保險而在道路上使用車輛」兩項罪名遭到逮捕。這次行動有三個警區聯合進行，包括新界南、九龍東及九龍西，警方透過「放蛇 」（誘捕）方式，以手機應用程式召喚車輛，下車時將司機拘捕。目前司機及車輛正被扣留於警署內，當中包括有寶馬及七人車。

報導說，被捕司機包括20男1女，年齡由21至59歲，登記成為優步司機的時間由數天至2年不等 。據香港警力表示，行動仍然繼續，不排除有更多司機被捕。

警方稱，任何司機載客取酬，必須向香港運輸署申請汽車出租許可證，並將證件展示在顯眼位置，而被捕司機亦需要於5日之內提供有效保險單，證明車輛可作出租用途。

(中時電子報)