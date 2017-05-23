香港警方誘捕Uber司機 逮21人
香港警方再度嚴打無照營業的優步(Uber)網約車，數區警員聯手扮一般民眾以手機應用程式叫車，於下車時逮捕司機並扣留車輛。這個代號「破繭」的誘捕行動本月已逮捕了21名優步司機。
據港媒《東網》報導，這21名司機是因「非法載客取酬」及「無第三者保險而在道路上使用車輛」兩項罪名遭到逮捕。這次行動有三個警區聯合進行，包括新界南、九龍東及九龍西，警方透過「放蛇 」（誘捕）方式，以手機應用程式召喚車輛，下車時將司機拘捕。目前司機及車輛正被扣留於警署內，當中包括有寶馬及七人車。
報導說，被捕司機包括20男1女，年齡由21至59歲，登記成為優步司機的時間由數天至2年不等 。據香港警力表示，行動仍然繼續，不排除有更多司機被捕。
警方稱，任何司機載客取酬，必須向香港運輸署申請汽車出租許可證，並將證件展示在顯眼位置，而被捕司機亦需要於5日之內提供有效保險單，證明車輛可作出租用途。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。