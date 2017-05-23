兩岸新媒體文創季 名人經驗分享

「第一屆兩岸新媒體文創季」走進校園，23日在亞洲大學舉辦座談，主談者與學生合影。（林欣儀攝）

台灣與大陸媒體發展有何差異？大學生要如何充實自我？「第一屆兩岸新媒體文創季」走進校園，23日在亞洲大學舉辦座談，活動代言人謝祖武與新媒體工作者謝春未、鄭維雄暢談媒體發展，強調文化與底蘊才是重點，吸引中部數百名學生聆聽，現場座無虛席。

這場活動是由旺旺中時媒體集團、北京華夏經緯網、有道傳媒公司與兩岸團體共同舉辦，以「兩岸新媒體現況趨勢和兩岸文化差異與融合」為主題，針對動漫、網路遊戲與網路劇、網紅等新興媒體進行探討。

知宜公司總經理鄭維雄指出，手機興起帶起互聯網的發展，讓新興媒體不斷出現，新媒體讓某些行業消失、但也帶動許多新機會，以大陸微信的發展來例，近幾年改變泡麵銷售情況、帶動新飲食文化，其效應在中國掀起了翻天覆地的變化。

兩隻老虎總經理謝春未特別強調「轉折」，她舉企業家郭台銘為例，郭在面臨富士康跳樓事件後，開始思考生產業轉型的問題，近幾年更將其生產線全面改成機械手臂作業，她強調「這就是企業領導人在碰到難題（轉折）時的解決方式」，以動畫業來說，是台灣早期重要產業，但現在已被取代，年輕人應思考。

謝祖武則認為，最近很流行的「網紅」吸引許多人目光，但其代表的只是觀看數量的暴增、而非演出者特別有才藝，網紅如雨後春筍般出現在各個年齡層，但其結果就是良莠不齊，「應先做個好觀眾，之後才會有好的素質與未來」。

謝祖武並現場市調，詢問學生是否看過中國節目？是否看過中國央視新聞？他表示，戲劇歌唱就像是速食麵、速食漢堡，好吃但沒多營養，新聞雖枯燥，卻是了解兩地文化最好的利器，建議大學生可以多去咀嚼、觀看被認為枯燥的人事物，並且去異求同，才最重要。

「只要有好的內容與技術，不論媒體怎麼變，都不會被取代！」三名對談者一致認為，文化、底蘊才是切割專業與否的楚河漢界，建議大學生利用在學期間加強自身文化與才藝，並且尋找適合的機會，而科技的媒體只是表現的載具。

(中時)