北韓無人機越過分界線 南韓軍方開90槍警告

南韓軍方發現北韓無人機南下非進飛進兩韓非軍事區，並對飛行器進行警告性射擊。。圖為板門店的南北韓哨所。(圖/美聯社)

2014年4月11日，南韓初步認定墜毀的無人機來自北韓。(圖/新華社)

據《韓聯社》報導，南韓軍方發現北韓無人機南下非進飛進兩韓非軍事區，並對飛行器進行警告性射擊。

南韓軍方表示，當地時間下午4時，北韓不明飛行器越過軍事分界線（38度線），南下江原道，南韓軍方進行廣播和射擊90發予以警告。一名韓國官員告訴法新社，這不明飛行物似乎是無人機，不過韓國軍方並未說明，是否射下了這架無人機。據《美聯社》報導，韓國軍方在聲明中說，已加強空中監視，並向北韓進行廣播警告。

北韓21日發射了最新的飛彈發射，這是北韓在南韓新總統文在寅上任後的第2次飛彈試射，也是今年的第10次。除了北韓頻繁試射飛彈，令國際社會擔憂外，同樣令人關切的，就是來自無人機的威脅。韓國當地媒體說，所謂的飛行物是北韓的無人軍機。

據《華盛頓時報》（Washington Times）報導，一名高階脫北者透露，北韓軍方有300－400架功能搭載生化武器的無人機。

據日本《世界日報》報導，這名以韓金明（Jin-myeong Han）為名受訪的北韓前第三秘書透露，自90年代末開始，平壤就進行祕密計畫，其中包括準備在無人機上安裝生化武器，以發動空中攻擊。此外，報導也指出，韓金明早年任職北韓空軍，並曾負責掌管北韓的無人機相關作業。據韓金明透露，由於美國與其他偵察衛星在兩韓非軍事區附近密集偵察，因此平壤將這些無人機藏在地下，並經常將它們搬到不同的地方。他說，這些無人機可以進行戰鬥部署，一旦緊急狀況出現，就能在1小時內飛抵首爾。

(中時電子報)