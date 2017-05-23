苗縣災害防救演習逼真 林全肯定深具信心
苗栗縣2017年災害防救演習，23日下午在苗栗市郊的河濱公園舉行，假想狀況為苗栗縣遭遇強烈梅雨鋒面造成災情，豪雨結束後新城斷層發生規模5.8地震，參演單位逐一演練各項災周應變、搶救及復原重建等作為，過程逼真，受到行政院長林全高度肯定，對救災技巧與能量表示有信心。
演練項目包括社區自主防災整備、災害應變中心開設、疏散撤離、水利設施維護、放射性物質外洩事故演練、倒塌建築物搶救、維生管線搶救及收容安置等18項。
而參演單位有行政院原子能委員會、內政部空中勤務總隊、內政部消防署特種搜救隊、新北市政府、台中市及新竹縣政府消防局、各事業單位及本縣各災害防救機關等共26個單位288人，動用72部車輛及直升機2架次參演。
林全全程由內政部長葉俊榮、苗栗縣長徐耀昌和各級民代陪同觀看，他肯定參演單位每個步驟都做得踏實，對大家的救災能力有信心。他說，發生災害時，民眾最恐怕無助，政府第一時間要告知資訊與提供救援，才能穩定社會和民心，他強調也會擴充相關設備，同時強化基礎建設。
(中時)
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