運動嘉年華起跑 體育局成立2周年
為了向市民頭家展現成果，市府體育局首度舉辦「桃園市2017年運動嘉年華」，桃園市長鄭文燦及體育局長夏金興23日邀請市民在6月4日至9日體育局參觀施政成果展，為體育局的2周年共同慶賀。
鄭文燦表示，在國健署的最新調查中，桃園18歲以上成人肥胖率BMI在六都排第四，且近3年的6都衛生福利部健康指標都是往上提升，為了讓市民健康享瘦燃燒脂肪，市府陸續成立103處「享瘦站」據點，由市長帶頭推動享瘦減重運動，讓桃園在健康指標上再提升。
此外，市府團隊對於體育運動推廣高度重視，體育局成立兩年來，逐步推動各項體育建設，規畫興建國民運動中心、體育園區、天幕球場及棒壘球場等，提供市民完善的運動空間。
夏金興表示，活動嘉年華主題為「全民i運動，桃園好健康」，規畫4大重點，包括特色園遊會、在地體育團體表演、運動體驗闖關遊戲及體育成果展，現場除了邀請桃園農特產攤商共襄盛舉，推廣桃園在地特色美食，也安排璞園籃球隊及桃園航空城棒球隊球星等到場與民眾遊戲互動。
體育局成立2周年的施政成果展，分為競技運動、全民運動、運動設施及健康活力‧運動城市等6大元素來呈現，不只有大型圖板說文解字，立體模型讓民眾一目了然，還有影音專區。
(中時)
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