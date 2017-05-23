假冒電信業者詐財 中年男子淪詐欺車手
台北市警局刑警大隊執行「2017台北世大運期期前淨化治安專案」工作，循線查知有詐騙集團假冒電信業者，以申辦手機門號退款名義詐財，經多日埋伏，順利於今日上午9時許，在新北市中和區物流公司查獲出面領取贓款的58歲鄧姓男車手，搜扣贓款台幣8萬7900元及贓款往來寄送包裹、工作機等贓證物。
警方指出，該案被害人係遭詐欺集團假冒電信業者，以遭經銷商冒用身分並申辦手機門號，遭公司察覺，欲退還被害人遭冒用的申辦費及全部月租費用等名義方式詐騙。
被查獲的詐騙鄧姓車手，供稱原本靠打零工維生，2周前中年失業，於網路登錄求職資料後，接獲自稱1111網路銀行經理來電媒合就業。
未料，詐欺集團卻誆稱茶業公司名義通知他試用，負責依指示前往物流公司領取被害人所寄出的現金贓款，並誆稱款項為買賣茶葉的貨款，並要求他將贓款以包裹郵寄方式寄往大陸福建的集團，藉以躲避檢警循金融流向面查緝。
警方初步查出，該集團詐騙金額逾台幣100萬餘元，現深入追查幕後詐騙集團成員及贓款流向中。
(中時)
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