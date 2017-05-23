「浪浪」成群追人 老婦急煞摔斷肋骨

基隆市仙洞國小旁的一處私人土地，因長年缺乏人員管理，導致雜草叢生，最後成為「浪浪」流浪犬們的聚集之地，且目前已經增加到30多隻，由於犬隻目前已有地域性，日前曾因追趕騎車的老婦，導致她摔車肋骨斷了3根，市府產發處表示，將加強當地流浪犬絕育工作。

基隆市議員楊石城指出，目前基隆市某些地方都能看到流浪狗為患，因為要施行零安樂死，收容中心又經常「住宿」爆滿，而結紮工作未落實的情況下，導致目前流浪犬愈來愈多，加上少數犬隻很兇、會追趕人們，導致居民及學童路過的時候都很害怕，希望市府拿出辦法。

其實日前當地就曾經發生流浪犬追趕機車騎士，結果導致騎車的老婦當場摔車，送醫後診治出斷了3根肋骨，不過產發處曾派員前往追捕闖禍的「小黃」，但流浪犬防備心相當重，早已躲藏起來，產發處也束手無策。

產發處長林青海表示，當地流浪犬隻的絕育可能並未落實，才導致不斷有有小狗增生出現，目前要先加強當地流浪狗的絕育工作；林青海也提到，流浪犬隻零安樂死是目前全國統一的政策，而產發處則是採精準捕抓，有咬人、追人的流浪犬才會捕抓，因收容地方有限，現在也正在找新處增加收容量。

(中時)