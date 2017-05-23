汪小菲講正事讓女兒亂入 玥兒優雅坐姿被狂讚
汪小菲和藝人大S婚後育有一對兒女，一家四口生活美滿，尤其他是出了名的女兒控，常被網友調侃忘了還有兒子，今（23日）凌晨他在微博發表22日參加兩岸青年交流的心得，本來是正經八百的文章，沒想到他附上的圖片中，竟還不忘亂入女兒的照片，而小玥兒的優雅坐姿意外成為討論亮點。
汪小菲22日參加「S hotel」在台北舉辦的兩岸交流會議，使得他為了工作留在台北，老婆大S則剛好去北京工作而留在北京的家，這幾年經常兩地跑，讓汪小菲有感而發說：「既然來往兩岸，都有了家，就是命運的安排，七年了，希望這七年對兩岸的付出沒有白費，來了，就把冥冥之中安排的事做好，也是我的一種情懷。」隨文不忘PO出好幾張會議照和台北景色。
不過，特別搶鏡的是，其中還混入了一張玥兒坐在浴室內的玩耍照，只見玥兒雙腿併攏、坐姿挺拔，拿著泡泡槍玩得不亦樂乎，但大笑時還不忘用小手遮住嘴巴，小小年紀就很淑女，模樣相當可愛。網友見狀則紛紛大讚「好氣質阿」、「這坐姿，笑起來捂嘴巴，都是媽媽教得好」，更打趣稱汪小菲果然是女兒奴，開個會還有玥兒亂入。
(中時電子報)
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