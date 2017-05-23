首嚐中華隊滋味 U12隊長樂喊「圓夢了！」
第四屆U12世界少棒錦標賽即將在7月於台南開戰，新一代中華隊23日在台北車站舉行成軍大會，期望把冠軍留在台灣，這支以華南金控盃冠軍台東縣隊為班底的球隊，大多數球員都是首嚐當國手的滋味，說到當國手的滋味，皆異口同聲的直呼開心，來自豐田國小的隊長韓碩恆說，「從小就夢想當國手，現在終於圓夢了！」
2011年第一屆U12中華隊奪冠時，球隊就是以台東縣為班底，此次睽違6年再度拿到代表權，由5年前成軍的豐田國小為班底，與來自世界12個國家的好手於台南交戰，盼能奪得賽事第2冠。分在A組的中華隊，與日本、巴西、墨西哥、捷克、南非分在同組，B組則是美國、韓國、澳洲、巴拿馬、德國、尼加拉瓜。
首次當國手、冠軍戰擔任投手一夫當關的韓碩恆說，自開始打棒球，就夢想當國手，現在能圓夢真的很開心，各國都沒有交手過，最希望和日本交戰，同時也發下宏願說，「一路都贏過來，希望不要輸了！」談到偶像，他最欣賞富邦悍將高國輝的強打，和馬林魚的陳偉殷強心臟，也期望自己能和他們一樣，展現好身手幫球隊奪冠。
同樣第一次當國手、來自豐田國小的副隊長陽念祖，則迫不及待想要比賽快點到來，更希望能和兩度擊敗中華隊的美國隊交手，替台灣討回顏面。主要守備位置是三壘的他，講到最喜歡的球員，他毫不猶豫選了Lamigo桃猿內野手林承飛，「因為他打擊跟守備都很好！」
(中時電子報)
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