花蓮》10名不老水手 乘竹筏滑向日本與那國島

10名不老水手划著自製的竹筏，今天起航向太平洋到110公里外的日本與那國島，追尋海洋夢想。（張祈翻攝）

自製的竹筏使用了上百根竹子，經過4次測試才順利設計出符合這次航行的需求。（張祈翻攝）

上山砍竹、自製竹筏，10位年紀55至80多歲不等的「不老水手」，在蘇帆海洋文化藝術基金會的協助下，完成半年的集訓，今天上午從花蓮港出發，以輪流划船的方式，預計2至3日完成110公里，台灣至日本與那國島的航程。

蘇帆海洋文化藝術基金會3年來陸續培訓近百位從55歲到80多歲不等的不老水手，其中10位團員們順利半年來積極準備，勤練划槳技巧，今天上午順利出發，基金會董事長蘇達貞說，這是仿效30,000年前台灣東海岸原住民渡海到與那國島的方式和路線。

「拖鞋教授」蘇達貞是夏威夷大學海洋工程博士，回國後利用任教之餘推廣海洋教育，常常親自帶著學生接觸海洋，訓練他們游泳、潛水、划獨木舟，蘇教授說，台灣長期的海防管理和恐海教育，讓生活在台灣島上的居民反而不接觸海洋，因此他試著用很多不同的方式，希望能夠扭轉這些錯誤的觀念想法。

這群不老水手大多是以退休人士，其中還有不少仍在職場打拚的前輩，如康寧醫院急診室醫師郭健中、長庚醫院護理師陳淑真，以及資深媒體人陳景怡等，為了確保航行期間的狀況，也配置5人的夢想海洋同行。

一艘竹筏需要十多人才能搬得動，他們從今年2月開始上山砍竹，挑選大約2年生4米長的綠竹、麻竹上百根，以麻繩綁緊，前後總共製作完成4艘竹筏測試，才設計出符合這次航行的需求。

基金會秘書王梅說，出發後有3艘帆船在旁戒護，15位團員2人1組輪流划竹筏，以2人1組的方式輪流划竹筏，搭配隨行動力帆船戒護，預計3天內抵達與那國島，之後團員們再搭帆船前往石垣島，休息一日後再返回台灣。

(中時)