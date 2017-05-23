大陸海軍新貴「武二帝」為何只造13艘？

大陸海軍052d型驅逐艦相較過往其他自製的驅逐艦，不管是滿載排水量、防空戰力均大幅提升，被譽為中國版的「神盾艦」，還被部分大陸網友暱稱為「武二帝」。原本預期應該要大量建造多達30艘，代替老式的旅大級、旅滬級驅逐艦，然而最近看來，卻可能只造13艘。

為何會大幅減產？新浪網23日報導指出，其實有消息透露，中國海軍最需要的是像055大驅這樣的驅逐艦，其擁有12000噸左右的排水量，以及112個垂直發射飛彈的系統，加上各種較強的續航能力等，這才是中國海軍所需要的王牌驅逐艦。對於052D驅逐艦來說，其6000噸的排水量，以及64個單位垂直發射系統，已經無法滿足中國海軍的需求，所以才會被迫停產，進而生產055型大驅驅逐艦，以便更好的滿足中國海軍的現代化作戰。

也就是說052d型被防空能力更強大的055級取代了，大陸國產航母修正了遼寧號上艦載武裝過多影響艦載機數量的情形，因此需要更強大的防空艦艇護航，或許也是055級益顯重要的原因。

目前大陸已開工建造四艘055級及大型驅逐艦，該艦服役後的配置情形也值得關注。大陸海軍現有6個驅逐艦支隊，北中南各有兩個支隊，每個支隊有4-6艘驅逐艦，4-6艘巡防艦，過往為了方便保養，會將同一型驅逐艦放在同一個支隊，但是未來055級服役初，會為了戰力平衡在每個支隊先各部屬一艘，還是優先集中先裝備某一個支隊以利保養？值得關注。

(旺報)