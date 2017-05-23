大陸跟俄國軍力差距縮小 俄方生緊迫感

蘇聯解體後俄羅斯雖然在諸多全球軍力評比中還名列第2，僅次美國，但這第二名的寶座並不穩固，大陸正快速追趕。大陸軍事專家李杰指出，中俄雖是戰略夥伴，但兩國軍備差距不斷縮小，從俄方派Tu-22M轟炸機參加將在中國舉行的軍事比賽，就可看出俄羅斯有緊迫感。

李杰23日在大陸環球網刊登評論表示，被譽為國際軍事界奧運的「航空飛鏢」軍事比賽將首次在中國舉行，俄羅斯將派出Tu-22M「逆火」長程戰略轟炸機在內近40架先進軍機參賽。

他提到，俄羅斯軍方高層今年賽前就表態「團體第一應屬於我們」。年年爭取冠軍，除因俄軍彪悍勇猛及爭強好勝的性格，背後恐怕有「不可言喻的深層原因與目的」。

李杰分析，俄羅斯仍迷戀昔日和美國旗鼓相當的軍事大國光環，即使如今與美軍有明顯差距，仍「自視清高」，不願失去「世界第二軍事強國」寶座。因此這些年俄羅斯在傳統領先的坦克和飛機等武器領域，仍苦撐、艱難地發展著，例如2015年推出包含諸多關鍵新技術的「阿瑪塔」T-14主戰坦克。

不過李杰指出，俄羅斯發展第5代戰機T-50不夠順利，於是只好繼續讓Tu-22M亮相，展現在轟炸機領域的絕對優勢。但這款轟炸機設計久遠、電子系統老舊，如不改裝，離高科技戰爭需求恐漸行漸遠。

李杰表示，中國空軍高層前不久宣布，正在發展新一代長程轟炸機。「雖然中俄是戰略夥伴，但中國與俄羅斯在軍事裝備領域的差距不斷縮小，讓俄多少也能感到一點緊迫感。」

依據4月公布的「全球火力指數」（Global Firepower Index）統計，大陸戰鬥機數目已超過俄國，攻擊機數目也僅小輸。

(旺報)