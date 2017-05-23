大陸跟俄國軍力差距縮小 俄方生緊迫感
蘇聯解體後俄羅斯雖然在諸多全球軍力評比中還名列第2，僅次美國，但這第二名的寶座並不穩固，大陸正快速追趕。大陸軍事專家李杰指出，中俄雖是戰略夥伴，但兩國軍備差距不斷縮小，從俄方派Tu-22M轟炸機參加將在中國舉行的軍事比賽，就可看出俄羅斯有緊迫感。
李杰23日在大陸環球網刊登評論表示，被譽為國際軍事界奧運的「航空飛鏢」軍事比賽將首次在中國舉行，俄羅斯將派出Tu-22M「逆火」長程戰略轟炸機在內近40架先進軍機參賽。
他提到，俄羅斯軍方高層今年賽前就表態「團體第一應屬於我們」。年年爭取冠軍，除因俄軍彪悍勇猛及爭強好勝的性格，背後恐怕有「不可言喻的深層原因與目的」。
李杰分析，俄羅斯仍迷戀昔日和美國旗鼓相當的軍事大國光環，即使如今與美軍有明顯差距，仍「自視清高」，不願失去「世界第二軍事強國」寶座。因此這些年俄羅斯在傳統領先的坦克和飛機等武器領域，仍苦撐、艱難地發展著，例如2015年推出包含諸多關鍵新技術的「阿瑪塔」T-14主戰坦克。
不過李杰指出，俄羅斯發展第5代戰機T-50不夠順利，於是只好繼續讓Tu-22M亮相，展現在轟炸機領域的絕對優勢。但這款轟炸機設計久遠、電子系統老舊，如不改裝，離高科技戰爭需求恐漸行漸遠。
李杰表示，中國空軍高層前不久宣布，正在發展新一代長程轟炸機。「雖然中俄是戰略夥伴，但中國與俄羅斯在軍事裝備領域的差距不斷縮小，讓俄多少也能感到一點緊迫感。」
依據4月公布的「全球火力指數」（Global Firepower Index）統計，大陸戰鬥機數目已超過俄國，攻擊機數目也僅小輸。
(旺報)
關鍵字：俄羅斯
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。