百徽負責人向銀行詐得3621萬餘元 遭起訴

百徽公司負責人何一勤明知該公司在2013年起財務狀況即已不佳，卻利用假交易向銀行出售百徽對揚華應收帳款債權，總計共詐得3621萬餘元，新北地檢署今依詐欺罪嫌追加起訴何一勤。

檢方調查，百徽公司自2013年起因財務狀況不佳，營業所需現金流量不足，負責人何一勤卻構思出假交易賺取價差模式。

百徽先向林家毅、詹世雄掌控的上櫃公司綠能科技購入貨品，再以月結90天、次月10日付賬收款方式，將購自綠能科技的貨物回售給詹世雄、林家毅的實際經營的上櫃公司揚華科技。林家毅、詹世雄藉此獲得百徽公司的放帳資金額度，何一勤則透過假交易賺取進、銷貨金額價差。

雖然百徽對揚華公司並無應收帳款債權，但何一勤卻透過關係向銀行簽訂應收帳款債權承購同意書。銀行方面誤認百徽與揚華之間的銷貨為真，在2014年5月28日簽下在總金額美金400萬元、總承購額度之90％、個別交易金額80％範圍之內，承購百徽公司對揚華公司的應收帳款債權。

百徽與銀行達成協議後，何一勤利用不實的百徽公司統一發票、揚華公司採購單、百徽公司出貨單，接續詐得銀行預支給百徽公司申請的4億3900萬元款項。

由於揚華公司不堪負擔虛偽循環交易產生的巨額價差，無力支付對百徽公司的貨款，迄2015年7月27日止，已有4569萬元貨款逾期，並積欠銀行3621萬餘元。

新北地檢署認為何一勤透過不實交易的發票詐欺銀行，與先前違反證交法等案件為相牽連的犯罪行為，今日依詐欺罪嫌追加起訴何一勤。

(中時)