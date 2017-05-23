傳搞淫亂趴遭開除 山本裕典苦笑現身吐解雇原因
29歲日本男星山本裕典今年3月遭經紀公司無預警開除，有傳與公司難忍他混亂男女關係有關，然而事隔2個月，山本裕典首度接受日媒訪問，透露自己真正遭解雇原因，原來是與他背著公司私自經營副業有關。
山本裕典自出道以來，負面新聞頻傳，3年前曾流出與酒家女床照，更被爆出在夜店大搞淫亂泡泡派對，不檢點的私生活也令外界聯想與公司開除他的原因有關。
不過山本裕典事發2個月後接受《女性自身》訪問，苦笑澄清並非與經紀公司發生糾紛才離開，「公司把我這個普通學生帶進演藝圈，我至今仍很感謝。」坦言是因為私自經營餐飲店被開除，「我和幾位好友從3、4年前開始合夥，有些客人因為我的名字而來，所以投下資金由他們打理。」
至於就這樣退出演藝圈？山本裕典坦言從高３踏入演藝圈，人際關係與生存方式都在這裡，所以不是沒有留戀，雖然想繼續演藝生涯，但目前還無法做真正取捨，也不想因此給任何人帶麻煩，不過他會一直做好復出的準備。
(中時電子報)
關鍵字：山本裕典、
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