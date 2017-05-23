亞青少田徑賽向嘉莉摘金 中華6金7銀2銅

國立桃園高中向嘉莉，在第二屆亞青少田徑賽女子七項全能賽以極大優勢摘金。(中華田協提供)

就讀國立桃園高中的向嘉莉，23日在第二屆亞洲青少年田徑錦標賽女子七項全能賽事以4985分的成績奪下個人第一面國際賽事金牌，也是中華隊本屆第六面金牌，男子異程接力賽奪銀，中華隊此次總計6金、7銀、2銅，完成賽前設定6金目標，獎牌在所有參賽國家中僅次於中國大陸，排名第二。

向嘉莉的個人最佳成績是5039分，此次賽前生理期突然報到，但在教練曾孝生的鼓勵與安慰下，昨日在比完100公尺跨欄、跳高、鉛球與200公尺之後取得領先地位，23日在跳遠項目跳出5公尺83，標槍項目擲出35公尺97，比完六項領先第二名選手361分，最後一項800公尺，向嘉莉跑出2分34秒83，雖然不敵烏茲別克選手，但向嘉莉在總計分數之後仍舊順利摘金。

向嘉莉賽後表示，這次比賽碰到生理期，導致沒能突破個人最佳成績，就算是拿到金牌也不是特別開心，希望下次能有充足的準備，別讓代表隊和教練失望了。

向嘉莉(左)拿到女子七項全能金牌後與恩師曾孝生合照。(中華田協提供)

教練曾孝生說，誰都不想碰到這種事，既然碰到了就努力克服，嘉莉自我要求很高，這面金牌對她、對代表隊都非常重要，很高興看到她能完成使命。

男子異程接力賽，中華隊派出岳劉皓全跑100公尺第一棒，替中華隊拿到110公尺跨欄金牌的盧浩華跑200公尺第二棒，葉清華跑300公尺第三棒，黃庭軒跑400公尺第四棒，4人攜手合作跑出1分55秒71成績，獲得銀牌。

(中時電子報)