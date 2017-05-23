漢光演習金門場 兩棲營奇襲救人質

中時
漢光演習金門場　兩棲營搶救人質。
金防部兩棲偵察營今天下午在南石滬公園演練搶救人質行動。（李金生攝）
漢光演習金門場　兩棲營搶救人質。
水域特攻隊員下放突擊艇，往敵方目標區挺進。（李金生攝）
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水域特攻隊員滲透上岸。（李金生攝）
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陸域特攻隊員自懸崖陡降至目標區。（李金生攝）
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特攻隊員以正面及座位式下降方式，無聲無息陡降至目標區。（李金生攝）
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水、陸特攻隊員滲透上岸，往敵指揮所前進。（李金生攝）
漢光演習金門場　兩棲營搶救人質。
特攻隊員襲殺敵人，並完成目標區掃蕩任務。（李金生攝）
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特攻隊員順利解救人質。（李金生攝）
漢光演習金門場　兩棲營搶救人質。
現場瀰漫爆破煙霧，援救過程十分震撼。（李金生攝）
漢光演習金門場　兩棲營搶救人質。
金防部指揮官郝以知中將（右）赴操演現場視導。（李金生攝）
漢光演習金門場　兩棲營搶救人質。
兩棲偵察營長林子洧中校表示，演練在驗證幹部的應變及障礙突破能力。（李金生攝）
漢光演習金門場　兩棲營搶救人質。
余志強下士強調，弟兄們精練、苦練，全力完成任務。（李金生攝）

「漢光33號」實兵操演進入第2天，金防部兩棲偵察營今(23)日下午也在料羅灣南石滬公園演練滲透敵方海岸指揮所，搶救遭挾持人質的海、陸聯合特攻作戰。在煙霧爆破與槍聲大作中，火速完成十分震撼的奇襲任務，展現國軍訓練精實的堅強戰力。

這項有如電影「亞果出任務」人質危機，驚心動魄的即刻救援情節，想定我方人員遭挾持於 南石滬敵指揮所，兩棲偵察營立即派遣特攻隊於拂曉時分別由水域、陸上滲透，展開分秒必爭的援救行動。

在金防部採縮短距離演練，凸顯特種部隊岸際滲透、困難地形潛伏的戰力規畫下，水域特攻隊在抵達近海岸際區域和研判敵情後，即下放突擊艇由200磅高壓氣瓶快速完成充氣作業，往目標區繼續挺進。全體隊員穿著循環式「水肺」避免洩漏行跡，狙擊手在靠近岸際埋伏偵察的同時，已先行占領制高點，掩護滲透任務的進行。

另1支陸上特攻隊員則在接獲突擊信號通知後，以正面及座位式下降方式，無聲無息陡降至目標區；擔任警戒掩護的隊員也以單索橫渡方式，協助特攻人員通過障礙。

水、陸特攻隊員集結之後，立即向目標區發起突擊行動，攻堅襲殺敵軍和進行掃蕩，並在成功執行人質解救任務後，以爆藥破壞敵指揮所，隨即迅速由海上撤離。

營長林子洧表示，這項科目演練在於透過海、陸的綜合考驗，驗證幹部的應變及障礙突破能力，展現平時專業、專長訓練的成果。

士官長許進忠也指出，這項演練是防區首次同時進行水上、地面整合作戰，針對不同的環境特性，採取適切的行動方案，以垂降、潛伏、隱伏、狙擊等手段達到奇襲效果。

金防部強調，兩棲偵察營為編配金門防區的特種部隊，同時具備地面、水域滲透、突擊作戰，以及狙擊、醫務、爆破及通訊的多重戰力，成員均需經過嚴密的甄選及完整的專精訓練，在通過高標準的鑑測過程後，才能成為合格的兩棲偵察隊員，勝任全方位的特戰任務。這項操演已充分驗證平日具體的訓練成果，在金門「軍民一家」、「同島一命」的共識下，足以擔負維持臺海和平穩定的任務。

(中時)

關鍵字：漢光演習兩棲偵察營金門人質
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