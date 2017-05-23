帝國製糖廠變身產業故事館 招商夯

市府23日為東區歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」招商，將引進民間共同投資「台中產業故事館」。（盧金足攝）

台中市府經發局長呂曜志打造台中產業故事館，為舊城區融入新生命，再現往日風華。（盧金足攝）

歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」前身為「帝國製糖株式會社台中工廠」，市府盼2019年上半年「台中產業故事館」可正式對外營運，打造城市特色新亮點。（盧金足攝）

80多年的歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」，位在台中市東區台糖園區，市府經發局長呂曜志從小住在神岡「筱雲山莊」，對古蹟與深具情感，將「帝國製糖廠」變身「台中產業故事館」視為超級任務，今天（23日）在市府舉行營運移轉OT招商說明會，吸引很多廠商到場，呂曜志強調，台糖園區將結合舊城和大台中車站計畫，成為舊城翻轉的亮點。

呂曜志來自神岡「筱雲山莊」的呂家，台中市長林佳龍賦予將帝國製糖廠轉型「台中產業故事館」的責任，市府除營造所在地為湖濱生態園區，引進民間共同投資「台中產業故事館」，規畫呈現「黑手窟」的歷史以及東區產業生活、台中糖廠與製糖產業、台中地區機械與糕餅相關產業歷史與文獻。

這場由經發局舉辦的「台中產業故事館營運移轉(OT)案」招商說明會，會中說明此案基本環境及民間參與投資招商條件等相關事宜，並邀請有意願參與本案的潛在廠商或組織團體交流意見，盼藉由民間廠商參與台中產業故事館的投資、技術及營運工作，以民間經營理念、創新、永續方式帶動歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」活化再利用。

呂曜志說，市府推動舊城再生策略與行動方案，加速舊城區再生，透過歷史文化資產活化再利用，結合城中城再生計畫、綠空鐵道軸線計畫、綠川排水環境營造等舊城相關計畫，打造台中產業故事館，為舊城區融入新生命，再現往日風華。

經發局表示，「台中產業故事館」位於東區泉源里，座落於樂業路及進德路口附近公園用地內，於日治時期作為帝國製糖株式會社之台中營業所，戰後則作為台灣糖業公司台中辦公處，民國96年7月正式登錄為歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」。

東區泉源里長羅文甫說，「帝國製糖廠台中營業所」就位在泉源里內，已有80多年歷史，其間荒廢20多年，市府提出活化計畫，為地方繁榮帶來新商機。

「東區上午4點多就有建國市場的活力，10點多到晚上由產業故事館常態與定期更換的展覽，吸引民眾一來再來！」呂曜志表示，歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」正辦理修復工程中，修復後室內面積約460坪，「台中產業故事館」全案預計5月底啟動招商公告作業，預計2018年底完成歷史建築修復工程，2019年上半年「台中產業故事館」可正式對外營運，打造城市特色新亮點。

(中時)