先撘霸王車再偷單車 女連續耍詐遭警逮

廖姓女子22日晚間8時許從鶯歌住家搭計程車要到三峽找友人，但她一到三峽區添福路119號處下車後隨即跑進巷內不知去向，計程車司機氣得撥打110報案，三峽分局吉埔所員警獲報前來處理，卻發現廖女騎著一部偷來的單車現身，當場將她攔下並在訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，廖女無業且身無分文，22日晚間因沒有錢支付約200車資而落跑，原本想改搭公車，但她到了中正路二段227號前公車亭臨時轉念，偷了一部未上鎖的單車後打算騎車訪友。

吉埔所巡佐洪明仁與警員何尚儒接獲報案後，依照計程車司機描述特徵找人，沒想到過不久就看到騎著單車的廖女現身，廖女看到警車還跳下單車改用牽車步行，卻被眼尖員警攔下。「妳不是搭計程車來嗎?怎麼會騎著單車?」廖女眼見無法狡辯，只好乖乖承認單車是偷來的，並在訊後遭警依竊盜罪嫌送辦。

(中時)