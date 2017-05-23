宇碩興業疑似竄改藥期　桃園衛生局下架

衛生局今天完成現場查核，合計下架2637顆藥品。（衛生局提供）

桃園市政府衛生局昨天（22日）晚間接獲新北市政府衛生局通報，宇碩興業有限公司涉竄改「金平膜衣錠5毫克」的藥品效期及批號，衛生局立即通知本市相關醫事機構下架回收，今天完成現場查核，合計下架2637顆藥品。

衛生局表示，金平膜衣錠5毫克是醫師處方用藥，用於「精神分裂症及其他明顯有正性及／或負性之精神病，雙極性疾患之躁期發作，預防雙極性疾患之復發」，宇碩興業疑似購買別家的即期藥品，塗改將有效期延後後繼續販賣，若經查屬實，最高可處10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金。

(中時)