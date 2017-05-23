《兩岸深度報導》不只毛澤東 人民幣上的「模特」都是如何出線的？

中國第1位女耕耘機手梁軍，在首臺「東方紅」耕耘機前拍照留念，攝於2011年9月17日。(圖/新華社)

梁軍在駕駛耕耘機（1950年攝）。(圖/新華社)

大家最熟悉的中國鈔票人物應該非「毛澤東」莫屬了，但其實人民幣的演變過程中，早期舊版鈔票上的「人民」都不是那些為人所知的大人物，因為當時中國當局秉持共產主義的精神，製作貨幣時，特別叮囑設計者和製版師傅必須找出合乎樸實「農民工」形象的人物，那麼目前已經出版至第5套的人民幣，過去的4套舊版鈔票上，那些符合工農形象的「普通人物」都是上哪找到的呢？

發行至第5版的人民幣，儘管面額不同，鈔票上的人物通通都是毛澤東。(圖/Shutterstock)

首先，回顧中國國家名片「人民幣」的歷史，第1版人民幣是在1948年12月開始陸續發行，初版貨幣的面額和種類都很紛亂，幾乎每種面額都發行了2款以上的通用紙鈔，最高的還有7種之多，因此12種面額就出現高達62款貨幣，市場混亂，使用也不方便，因此很快在1955年3月就再版發行獨立、統一的貨幣，又過了不到10年，中國人民銀行決定再度改版，第3版人民幣在1962年4月陸續發行，由於發行時間延續很長，因此實際在市場使用的情形，都是同時流通著2、3版的鈔票。到了1987年4月，貨幣需求量暴增，中國央行發行了第4版人民幣。而我們目前見到的則是第5版人民幣，它在1999年9月發行後，一直使用到現在。

還有一點要特別提到的就是，除了最新版人民幣的毛澤東頭像以外，過去4版紙鈔製造的時空背景，都還沒有拍照這回事，因此鈔票頭像都是經由畫師先畫好人物圖像以後，再交由製版廠的師傅進行鈔票製版的工作，所以接下來的問題就是畫師如何找到適當的人物了。

相較於現在通行的第5版人民幣，從1元到100元等6種不同面額的紙鈔上，都是毛澤東頭像，舊版人民幣的人物則有很多不同，很多都是名不見經傳的「普通人物」，他們都是當時的畫師在路上或工廠、農村裡隨機找來的，很像現在模特兒經紀公司在街頭看到美女就撲上去要電話的感覺，不同的是這種「一次性」的模特，因為擔任的時間實在很短，時間一久連印象也模糊，不過特別之處就在於，雖然遴選過程看似偶然，但是被畫師畫好以後，製成鈔票，就成為全國知曉的貨幣人物了。除了當街找人以外，還有肥水不落外人田，在印鈔廠工作的貨幣設計師自己上陣給畫師畫的，來源五花八門，過程相當有趣！

一起來看看前4版人民幣紙鈔上有哪些「男模」、「女模」，以及他們是如何在畫師評選鈔票人物時「出線」的呢？

第3版人民幣1元紙鈔。(圖/新華社)

1.梁軍

1930年出生在黑龍江省明水縣的梁軍，是中國第1位女性耕耘機手，她在1948年求學時，參加學校舉辦的耕耘機訓練班，並在學校成立女子耕耘機隊，1950年，學校宣布以梁軍命名，創立中國第1支女子耕耘機隊。她後來當選全國工農兵勞動模範代表，受毛澤東接見，然後進入黑龍江省哈爾濱市農業局服務，直到退休。她是第3版人民幣1元面額上，傳說中的鈔票人物之一。

2.金茂芳

1933年出生在山東省濟寧市，金茂芳出生在「大地主家庭」，她曾經是新疆生產建設兵團的「十二面紅旗」之一，駕駛過「莫特斯」耕耘機，因此也有一種說法是，她才是第3版人民幣1元面額上的鈔票人物。

3.石奶引

石奶引是貴州從江縣的侗家女子，由於外型亮麗出色，有翹鼻子、大眼睛和烏黑長髮，被村民取了一個綽號，暱稱寨子「一枝花」。她是第4版人民幣1元面額上的鈔票人物，她說在她16歲那年，曾經到從江縣洛香鎮趕集，突然有個陌生男子拉住她，示意要畫她的側臉，讓她站好，然後拿出筆和畫夾開始畫她。就這樣，她成了大家周知的鈔票頭像，過程很像現在突然被星探發掘的「今日我最美」，然後就成了鈔票上的「最佳模特」，相當有趣！

4.蘇春熙

蘇春熙則是在1980年，和其他同學被老師選到北京民族文化宮去擔任解說員，又被老師叫去拍照，當時只知道攝影師說，要出版新的人民幣，銀行人員就帶攝影師到這裡來拍，然後她就成了第4版人民幣2角面額上的鈔票人物(右)，過程看似偶然，但她其實是各地遴選出來的少數民族解說員代表。

5.黃其萍

和蘇春熙的遴選過程相同，黃其萍在中國國慶30周年前夕，北京民族文化宮舉行全國民族工作展覽期間，在各地挑選少數民族代表，黃其萍被選為湖南土家族的解說員，接受新華社記者和攝影師拍照，也成了第4版人民幣2角面額上的鈔票人物(左)。

6.楊琦

出生在上海的楊琦，1948年在華北印鈔廠工作，主要負責設計紙鈔和研發工作。當時印鈔局長指示要重新製版新鈔票，但是要反映出中國「工農」蓬勃的景象。因此楊琦就親自下海，當了鈔票人物的工人原型，他是初版人民幣10元面額的工人頭像(左)。

第4版人民幣1角紙鈔。(圖取自維基百科)

7.王德安

王德安出身苗族，曾經擔任貴州省黔東南州州長，他是第4版人民幣面額1角的鈔票人物(左)。由於他對於成為全國通用的貨幣頭像，看得稀鬆平常，因此也不曾和家人談起他的拍攝過程，後來更無從得知了。

(中時電子報)