南市開辦超商代收單筆交通違規分期罰鍰

台南市交通局為了方便民眾分期繳納交通違規罰鍰，今天宣布，即日起已辦妥罰鍰單筆分期繳費的民眾，從第二期以後的罰鍰，就可以在統一、全家超商的I-bon及FaMiPort查詢、列印繳款單及繳納，但須負擔手續費每筆13元。

交通局交通事件裁決中心主任黃仁邦指出，以往民眾前往裁決中心申請交通違規罰鍰分期繳納獲得核准後，每個月都須持申請單再次臨櫃繳款，或前往郵局購買匯票後再以掛號郵寄繳款，但經常有民眾忘記繳款時限，導致延誤繳納。

黃仁邦說，目前統一、全家超商除提供交通罰單代收服務外，還新增「單筆交通違規分期罰鍰」代收服務，可不受機關上班時間限制，提供民眾更便利的繳費方式，歡迎多加利用。

不過，黃仁邦也提醒，單筆分期繳納案件，如有代保管物件及須審驗駕照、或吊扣（銷）駕（牌）照、或屬不得郵繳條款等其他處分，仍不能透過超商代收管道繳款，必須前往裁決中心辦理。

(中時)