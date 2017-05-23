南市民代質詢，文化局：新營動漫園區規畫11月出爐

台南市議員趙昆原關切新營動漫園區開發案。（洪榮志攝）

新營動漫園區進度如何？台南市議員趙昆原23日總質詢時，文化局長葉澤山透露，市府已與台糖合作，預定今年11月完成整體規畫，將朝歷史建築群的概念開發；其中，園區內3處古蹟與其他歷史建物等文化資產都將納入。

趙昆原表示，過去新營有5大產業，包括：製藥、阿鍾會社、玻璃工廠、製糖及製紙，50年代曾經讓新營風光一時；但是隨著產業逐漸消失，如今的新營也沒落了。

隨後，他點名詢問副市長吳宗榮及都發局長莊德樑，新營的定位是什麼？該如何開發？吳宗榮答詢說，新營發展首重基礎建設的完成，也因此市府已在新營及周邊區域投入10幾億元經費開闢道路。

趙昆原指出，原本規畫為動漫園區的台糖土地，地目是工業用地，但市府一直沒有積極與台糖洽談合作，萬一將來台糖另做他用，屆時大家都會欲哭無淚。

葉澤山強調，市長已經與台糖董事長談過該地的定位與發展，今年更請台糖委託學者進行整體規畫，預計11月完成，內容包括已經公告的3處古蹟，還有多棟歷史建築的文化資產，未來將以歷史建築群的概念開發。

(中時)