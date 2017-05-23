端午連假天空步道啟用 將採總量管制

▲清境農場最特殊的高山景觀天空步道，27日將開幕，正式落成啟用。（楊樹煌攝）

▲合歡山高山杜鵑花季，每天都吸引如織人潮湧至賞花。（楊樹煌攝）

▲清境天空步道啟用又逢合歡山杜鵑花季，公路局籲請遊客與民眾多利用大眾運輸工具，以免造成交通塞爆。。（楊樹煌攝）

端午節連續假期首日，清境高空景觀步道將啟用，又適逢合歡山高山杜鵑花季，預計將湧進大量車潮人流，造成台14甲線合歡山公路壅塞，公路局埔里工務段將在連假期間，啟動因應措施，以維護車流順暢，並籲請遊客與民眾多利用大眾運輸工具，以免造成交通塞爆。

清境高空景觀步道施設完成後，近一個月以來，已造成清境地區一宿難求景況，現在又是合歡山高山杜鵑花開季節，台14甲線幾乎隨時都呈現車又馬龍的現象。

公路局埔里工務段長郭純鑑指出，台14甲線昆陽段與合歡山遊客中心路段，受限地形為狹窄路段，避免遊客路邊停車，影響會車，造成車流回堵壅塞，該段將設置交通錐及連桿，請開車上山遊客能配合。

台14線及台14甲線除5處固定CMS外，將另增設2處CMS車，共計7處，顯示旅行時間及相關路況資訊告知用路人，並在交通壅塞時，宣導民眾勿再開車上山。

清境高空步道27日將舉行開幕典禮，為維旅品質及安全，南投縣政府將在清境地區規劃實施總量管制，相關資訊民眾可上南投縣政府網站查詢。

公路局也呼籲用路人，上山賞花或前往清境高空步道，因山上停車空間非常有限，多搭乘大眾運輸，避開尖峰時段上山，並隨時收聽警廣及注意台14線、台14甲線公路兩側CMS所提供的動態交通路況資訊，避免因為塞車而影響遊興。

(中時)