高雄航太業者赴法交流 盼拓展商機
華航最近採購新機，昨天帶領台灣航太業者遠赴法國，參加台法航空產業供應商合作交流會議，與空中巴士及供應商進行交流，高市府副秘書長林英斌偕經發局人員，陪同高雄4家航太業者前往，盼協助業者擴大爭取全球市場商機。
高市經發局指出，華航於2008年宣布引進14架法國空中巴士所生產的A350-900 XWB客機，目前已交機5架，預計2018年交付完畢。總統府國策顧問何美玥建議， 華航在採購新機同時，帶領台灣航太產業業者前往空中巴士爭取航太相關產業零組件訂單。
航太參訪團由華航董事長何煖軒、經濟部工業局代理局長呂正華等人，率領台灣7家航太產業業者，其中4家為高雄業者，包括生產飛機機身鋁合金結構件加工的駐龍精密機械、製造航太渦輪發動機起落架及相關組件的晟田科技工業、航太專業鑄造廠的嘉華盛科技、生產航太扣件的穎明工業。
法國政府2005年針對航太產業，成立Aerospace Valley，會員數達840家。該單位國際事務副主任Mr. Harald SCHONFELD表示，得知高雄有成立南台灣航空產業產學聯盟後，期待今年率領相關成員到高雄進行交流，盼促成台法雙方在航太產業更緊密的交流。
林英斌指出，高雄航太業者首度與空中巴士直接進行洽談，對未來發展航太產業深具信心，透過南台灣航空產業產學聯盟，結合各業者自身強項，與學界共同進行產學合作，可創造高雄航太產業的新契機，也創造更多就業機會。
(中時)
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